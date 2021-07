Forţele Aeriene Române mai cumpără două escadrile de F-16 Fighting Falcon. Cât vor costa avioanele şi când vor fi gata de luptă VIDEO

„Construcţia, designul escadrilei a doua de F-16 ar fi începând cu 2023, 2024, 2025. Cele trei escadrile ar trebui să fie gata şi să furnizeze capacitate de apărare aeriană până în 2030”, a declarat Viorel Pană, şeful Statului Major al ROAF. Din acel moment, MApN se va orienta spre aeronave de luptă de generaţia a V-a, F-35 cel mai probabil. Potrivit reportajului realizat de TVR , „MApN va mai cheltui în jur de jumătate de miliard de euro pentru încă două escadrile de F-16”.

Ultima variantă de soft

Forţele Aeriene Române au acum în dotare 17 avioane de luptă F-16 Fighting Falcon. Ele operează în Escadrila 53 sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi sub deviza “We prey, they pray”. Avioanele de luptă sunt dotate cu varianta de soft Tape 6, care este şi ultima şi cea mai modernă versiune instalată pe avioanele de acest tip. Aceasta permite o mai bună precizie a radarelor, multiple îmbunătăţiri ale senzorilor de zbor, dar şi lansarea de rachete de ultimă generaţie în procedură “trage şi uită“. De altfel, compania americană Raytheon Missile Co. A livrat către Forţele Aeriene astfel de rachete aer - aer de ultimă generaţie de tip AMRAAM.

Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, pe scurt AMRAAM, este o rachetă aer-aer ultramodernă cu rază medie de acţiune (dincolo de raza vizuală), cu radar activ propriu. Conform unor specialişti, racheta AMRAAM are puţini rivali pe piaţă.