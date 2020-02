Fiul Sorinei Pintea, mărturie despre mita oferită mamei sale. Îl implică în afacere şi pe senatorul PSD Liviu Pop VIDEO

Pe scurt, fiul Sorinei Pintea relatează că, potrivit versiunii pe care respectivul denunţător i-a prezentat-o, banii urmau să ajungă la Sorina Pintea de la Liviu Marian Pop. Acesta din urmă a negat vehement acuzaţiile şi susţine că nu are nicio legătură cu acest dosar.

Redăm conţinutul mesajului postat de fiul Sorinei Pintea pe Facebook:

„Voi face o mărturie, pe care mulţi dintre voi aţi văzut-o şi la televizor. Este vorba despre ceea ce mi s-a întâmplat astăzi. Dimineaţă am fost sunat de către senatorul PSD de Maramureş Liviu Marian Pop şi m-a rugat să mă văd urgent cu cineva. Am coborât la maşină, m-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu ştiam cu cine mă întâlnesc şi despre cine este vorba. Am spus: este ora cutare, data cutare, am şi filmat, m-a sunat Liviu Marian Pop, m-a rugat să mă întâlnesc cu cineva, mărturii o să vedeţi imediat, am înregistrările în care am vorbit cu el şi conversaţia. Am ajuns la Pizzeria M în Baia Mare, unde după 15 minute a venit la mine un domn mic de înălţime cu părul grizonat. Mi-a zis că urmează să se întâlnească cu Marius, finul primarului din Ulmeni. Mă rog, am zis că aştept. După alte 15 minute a venit la mine şi mi-a spus că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama. Ok, (n.r. – am zis) în regulă, despre ce este vorba? Ştii – zice – eu nu am mai spus despre ceilalţi bani. Staţi un pic, cum adică ceilalţi bani? Mi-a zis că a fost vorba despre încă patru plăţi, încă patru tranşe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop: o dată - 40.000 de euro anul trecut, şi o dată câte 5.000 de euro tot către Marian Pop. Bani care urmau să ajungă la mama mea. L-am întrebat: staţi, dumneavoastră despre ce vorbiţi? Zice: păi, eu sunt denunţătorul. Am rămas şocat când mi-a zis că el este Mihai Costea, denunţătorul. Zice: îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, dar nu aveam ce să fac, pentru mie mi-au făcut flagrant la Bucureşti. Zice: eu am fost firma subcontractoare şi proprietarul firmei din Bucureşti mi-a făcut flagrant în momentul în care eu luam bani. Am zis: bun, dar de ce aţi luat banii ăia? Mi-a spus: trebuia să îi dau mai departe. Nu mi-a spus cui. Dar – zice – după flagrant am fost cablat, am fost urmărit, am fost interceptat şi nu am putut să anunţ pe nimeni în legătură cu ce mi s-a întâmplat şi să anunţ pe cineva. Şi în momentul ăla m-am speriat puţin, deoarece o întâlnire cu denunţătorul a doua zi după flagrant clar nu este benefică pentru nimeni şi poate avea urmări destul de grave, aşa că am ales să plec de acolo. Şi asta este mărturia mea pe care v-o dau acum. Cred în justiţie şi că lucrurile se vor reglementa, pentru că mama mea a muncit mult prea mult, este bolnavă şi nu merita nimic din toate astea”, a spus Ionuţ Pintea.





Contactat de Antena 3, Liviu Pop a negat acuzaţiile care i se aduc precum şi orice implicare în dosar. „Exclus acest lucru. Eu l-am contactat pe Ionuţ pentru că o cunoştinţă vrea să se întâlnească cu cineva din familie. E o cunoştinţă de-a doamnei, care m-a rugat să se întâlească cu fiul ei. Nu am nicio cunoştinţă de bani, de sume. Nu am nicio legătură cu acest caz”, a spus Liviu Mihai Pop pentru sursa citată.

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea a fost reţinută de DNA, sâmbătă dimineaţă, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată pentru că ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect “proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

