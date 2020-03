Document. Guvernul, la un pas de declararea stării de alertă. Şcolile şi grădiniţele, închise până la finalul lunii aprilie

Raed Arafat, preşedinte al Grupului de Suport Tehnico-Ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, a înaintat mai multe propuneri pentru gestionarea situaţiei în ceea ce priveşte coronavirul în România.

Potrivit documentului, „se propune, spre aprobarea CNSSU, închiderea unităţilor şcolare publice din învăţământul preşcolar (grădiniţe), primar, gimnazial, liceal, post liceal şi profesional, începând cu data de 10.03.2020 până la data de 21.04.2020. Recomandarea fermă către copii şi părinţii acestora de a petrece cât mai mult timp la domiciliu, evitând spaţiile publice aglomerate.

De asemenea, a fost propusă sistarea până la sfârşitul lunii martie a stagiilor în spitale pentru cursanţii şcoliilor postliceale. Universităţilor li se recomandă să organizeze cursurile la distanţă, situaţiile în care este posibil.

Măsuri sunt propuse şi în ceea ce priveşte magazile din România. „Se propune, spre aprobarea CNSSU, instituirea obligaţiei pentru unităţile de alimentaţie publică (ex. hyper-market, super market, market, magazine de cartier etc) de a lua măsuri în privinţa: dezinfecţia frecventă a suprafeţelor expuse (ex. cărucioare, coşuri de cumpărături, clanţe de la uşi, butoane de la lifturi etc.), în special în zona caselor de marcat; - instituirea de măsuri privind evitarea aglomerării de persoane în spaţiile comerciale.”

Una dintre recomandări e aceea ca organizatorii de evenimente cultural-artistice să asigure condiţii optime. Mai exact, să fie asigurată o distanţă mai mare între 2 spectatori, prin vânzarea unui număr mai mic de bilete, dezinfecţia freventă a suprafeţelor.