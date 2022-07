Daea promite, după o vizită la Monumentul Ţăranului Român, că va da bani din salariul său pentru a tipări cărţi pentru popularizarea monumentului

„Am trecut printr-un loc al sensibilităţii umane şi anume am fost la Zoreni. Am lăsat lacrima respectului la picioarele desculţe, sau la tălpile desculţe ale ţăranului român. Un impresionant moment al respectului faţă de făuritorul de hrană al ţării, faţă de lucrătorul de pământ, faţă de cel care cu mintea, cu mâinile şi cu forţa zilnică şi de care a dispus de-a lungul vremii a scos din rodul pământului bucatele pe care le-au avut generaţiile trecute şi ne-a dat posibilitatea să le avem şi noi astăzi. În respect faţă de trecut am zăbovit la acest monument”, a povestit Petre Daea, într-o conferinţă de presă.