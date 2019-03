Criză în justiţie. GRECO şi MONEYVAL susţin că nu au fost informate asupra adoptării OUG pe legile justiţiei. Secţia specială trebuie desfiinţată

„Secretariatul Executiv al GRECO – Grupul Statelor împotriva Corupţiei şi cel al Comitetului MONEYVAL (Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor), ambele organisme din cadrul Consiliului Europei, susţin că nu au fost consultate ori informate de către autorităţile române asupra adoptării OUG 7/2019 privind modificarea legilor Justiţiei. Într-o scrisoare de răspuns adresată conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, reprezentanţii GRECO şi MONEYVAL atrag atenţia asupra unor recomandări anterioare, în sensul în care numirea judecătorilor şi a procurorilor în funcţii de conducere trebuie făcută pe baza unor criterii adecvate, clare şi obiective, luând în considerare experienţa şi rezultatele obţinute şi, de asemenea, îşi întăresc opinia că nou înfiinţata Secţie pentru investigarea infracţiunilor din justiţie trebuie desfiinţată. În acelaşi document, se reafirmă îngrijorarea privind utilizarea excesivă a procedurii de legiferare prin ordonanţe de urgentă", arată DNA, într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii GRECO susţin că situaţia creată ca urmare a adoptării Ordonanţei 7/2019 va fi avută în vedere la următorul raport de evaluare al GRECO ce va fi discutat la reuniunea din 17-21 iunie 2019, potrivit DNA.

Reacţia celor două organisme vine ca urmare a şedinţei procurorilor DNA, întruniţi în Adunare generală la data de 26 februarie 2019, în temeiul Hotărârii nr. 95/20.02.2019 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care au decis, între altele sesizarea reprezentanţilor GRECO – Grupul Statelor împotriva Corupţiei şi a Comitetului MONEYVAL, Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor, cu privire la modul în care OUG nr. 7/2019 va afecta eficienţa organelor de urmărire penală din perspectiva infracţiunilor de combaterii corupţiei si a spălării banilor.

România este membru al GRECO din anul 1999 şi începând din 2017 face obiectul unei evaluări ad hoc din partea organizaţiei, ca urmare a modificărilor succesive din ultima perioadă aduse cadrului care reglementează legislaţia din domeniul justiţiei.

OUG7 a fost modificată, dar pe alocuri

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, în debutul şedinţei de Guvern adoptarea proiectului pentru modificarea OUG 7 pe legile justiţiei, în ciuda avizului consultativ negativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul Justiţiei a declarat că avizul negativ din partea CSM a fost unul „per total”, şi nu, în parte, pentru aceste modificări implementate.



"Stiti ca dincolo de întrevederea de la guvern, eu, ca ministru, am avut o intrevedere cu procurorii din sectia CSM si am reluat, dezbatut aceste modificari despre care au spus atunci ca le considera utile, dar ca in acelasi timp considera, alaturi de alti colegi, ca si alte prevederi ale OUG ar trebui modificate, abrogate. Am vorbit si ieri si mi s-a transmis ca azi, la 12.30, va fi sedinta de plen, la care n am putut participa, pentru a se da avizul pozitiv pentru modificarile de care am vorbit. La orele 14.00 am aflat ca CSM a avut o abordare generala, adica a dat aviz negativ per total, nu numai pe cele 5 modifcari, ci per total. Doamna prim-ministru a considerat ca e necesar sa puna in aplicare cele convenite de domnia sa si reprezentantii magistraturii si am promovat aceasta OUG", a declarat şi ministrul Justitie.