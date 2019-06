Cazul poliţistului ucis în Timiş: trimis la luptă cu o pocnitoare de pistol. Prioritatea lui Carmen Dan: înarmarea jandarmilor

Aşa a declarat ieri şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, care însă nu a rostit o vorbă despre faptul că 90% din poliţiştii români sunt înarmaţi cu arme din anii 70, iar vestele antiglonţ le lipsesc cu desăvârşire. „Acţiunea a fost organizată defectuos. O să vă explic de ce şi cum la momentul oportun, astăzi ne concentrăm pe o singură chestiune – să îl prindem pe criminal, după care venim şi facem o analiză a evenimentelor, după ce analizăm cum s-a organizat acţiunea, cum s-a intervenit”, a anunţat Buda.

Nu este numai asta, atrag atenţia oamenii din sistem. „Cu armele depăşite din dotare, cu lipsa de instrucţie cu care se confruntă poliţiştii, e clar că acel poliţist nu a avut nicio şansă. Soţia sa ar fi venit acolo şi ar fi întrebat «unde-i vesta?». Păi care vestă, că nu există aşa ceva?! Nu ştim încă dacă e responsabilitatea şefului operativ sau cât ştiau despre acest suspect. O anchetă este necesară. Însă să nu ajungem la acelaşi rezultat ca întotdeauna, că la noi, doar morţii sunt de vină”, subliniază expertul criminalist, Liviu Chesoiu.

Poliţistul Marian Godină arată cu degetul spre ministrul Carmen Dan, reproşându-i dotarea învechită a personalului din MAI. „Ce caută pe stradă, în anul 2019, un poliţist îmbrăcat în pantaloni de stofă, cămaşă, încălţat cu pantofi şi purtând la brâu un pistol din anii ’70? Ăstea sunt rămăşiţe ale fostului regim. Cu toată pregătirea lui, un astfel de poliţist nu are nicio şansă în faţa unui infractor înarmat. Acel Carpaţi numai pistol nu e. Într-o situaţie limită, până îl scoţi din tocul acela de piele ca o poşetuţă, până îl încarci, asta dacă ai norocul să nu se blocheze, eşti hăcuit de mult”, a scris acesta.

Sindicaliştii subliniază că nu este vorba doar de lipsa dotărilor necesare, acest pistol fiind unul cu dese probleme în care poliţiştii nu au încredere, la fel de gravă fiind şi lipsa pregătirii pentru astfel de situaţii. „Cadrele au doar una, două trageri pe an, şi vorbim de tragere în poligon, la punct fix. Nu există situaţii tactice, adică să creezi situaţii operative de acest tip, într-un mediu cu populaţie civilă, poate situaţii când ţi se cere să tragi din alergare sau din maşină. Altfel e ca şi cum luăm pe cineva de pe stradă şi îi dăm un pistol în mână şi îi zicem «ia, prinde-l pe ăsta!». Ca să nu mai vorbim de aceste pistoale Carpaţi, care şi la tragerile din poligon au dese incidente de tragere. Sunt problemele pistoalelor vechi. Oamenii nu au încredere în ele”, atrage atenţia şi Vasile Lincu, preşedintele sindicatului ProLex.

Atacată din toate părţile, ministrul Carmen Dan a replicat că nu ministrul îi echipează pe poliţişti când pleacă în misiune. „Sindicaliştii îmi cer demisia ori de câte ori pot să profite de o astfel de ocazie. Cred că nu crede nimeni că ministrul este cel care echipează un poliţist atunci când pleacă în misiune”, a spus ministrul. Declaraţiile de ieri vin după ce duminică, imediat după tragicul eveniment, a dat vina pe preşedintele ţării pentru moartea poliţistului afirmând că Iohannis este cel care a atacat la CCR legea privind întărirea autorităţii poliţistului. Aceste explicaţii au fost respinse de către liderii poliţiştilor.„Legea privind întărirea statutului poliţistului nu are nicio legătură cu acest caz. Acea reglementare era o prostie, că puteam intra într-o casă fără acordul proprietarului etc., când problema de fond privea infracţiunea de ultraj. Nu e nicio legătură cu situaţia aceasta. Responsabilitatea principală aparţine şefilor MAI care au subfinanţat sistemul. Şeful Poliţiei încearcă să îi ţină spatele ministrului Carmen Dan şi să dea vina pe şefii poliţiei Timiş, ceea ce este greşit”, este de părere liderul de sindicat Dumitru Coarnă.

Toate acestea în timp ce, Jandarmeria Română a primit peste 60 de milioane de lei pentru achiziţionarea a 28.000 de pistoale de ultimă generaţie care să înlocuiască pistoalele Carpaţi aflate în dotare încă din 2017. Alocările de fonduri pentru achiziţia de echipamente au continuat atât înainte cât şi după episodul „10 august”, atunci când au fost achiziţionate grenade lacrimogene, veste antiglonţ sau pistoale mitralieră şi lansatoare de gaze lacrimogene. Opoziţia a criticat şi bugetul pe acest an, pe motiv că are prevăzută o creştere cu 6.300 de posturi a personalului din Jandarmerie şi o creştere cu 520% a bugetului pentru muniţie şi armament de tip de război. „Doamna ministru nu a făcut «decât» să ultradoteze Jandarmeria în defavoarea Poliţiei Române, cu singurul scop de protejare a infractorului de drept comun. Pentru poliţişti a făcut «decât nimic». Poliţiştii îi cer demisia, societatea civilă îi cere demisia, Preşedintele României îi cere demisia, orice ministru al internelor cu un dram de demnitate din UE ar fi plecat până acum”, a transmis vicepreşedintele Sindicatul Naţional al Poliţiştilor din România SNPR Decus, Bogdan Bănică.

Peste 350 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru căutarea lui Marcel Ionel Lepa, tâlharul recidivist care a ucis un poliţist, iar pe un altul l-a rănit în localitatea timişeană Izvin în după-amiaza zilei de duminică.

Mascaţii au scotocit numeroase case şi gospodării din zona Izvinului, în imediata apropiere a locului unde a fost împuşcat mortal poliţistul Cristian Amariei, care avea doar 44 de ani. Deşi au căutat cu câini, cu drone, ba chiar şi cu un elicopter, deşi au făcut filtre pe toate drumurile, poliţiştii n-au reuşit să-l prindă pe ucigaş nici la mai bine de 24 de ore de la săvârşirea crimei. Pe parcursul zilei de luni căutătorii au primit mai multe informaţii, inclusiv că s-au descoperit urme de sânge într-o casă din Remetea Mare, localitate aflată la o distanţă de 7 kilometri. Trupele SIAS (Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale) au extins căutările şi în alte localităţi din Timiş, inclusiv la 50 de kilometri distanţă.

Angelica Toma, o femeie din Izvin care i-a acordat primul ajutor poliţistului împuşcat, spune că a trăit clipe groaznice. Localnica povesteşte că atât ambulanţa, cât şi forţele de intervenţie au venit abia după o oră în sprijinul poliţiştilor din Recaş. „Eram în pat! Şi am auzit primele două împuşcături. Am ieşit din cameră, la drum! Am băgat fata înăuntru şi atunci poliţaiul care fugea a strigat «L-o împuşcat, l-o împuşcat!» şi mi-o făcut semn încolo. Şi atunci normal că m-am dus, era poliţaiul picat jos. Ei fugeau după infractor şi eu am rămas cu el acolo, să-i dau primul ajutor, să sun la salvare. Se trăgeau focuri de armă ca în Vestul sălbatic. Mi-a fost frică că împuşcă fata. S-a prins de pom şi a rămas acolo. A venit băiatul meu şi am dat primul ajutor la domnul poliţai. Am sunat la Salvare, la Poliţie“, spune Angelica Toma.

Cum a fost ucis poliţistul

Cristian Amariei a fost mobilizat duminică împreună cu colegul lui de la postul de Poliţie din oraşul timişean Recaş pentru prinderea unui infractor urmărit internaţional. Cei doi au plecat împreună cu alţi doi poliţişti de la Investigaţii Criminale în satul Izvin, la aproximativ 5 kilometri de Recaş, unde aveau informaţii că Marcel Lepa se ascundea într-o casă. Fugarul a sărit pe o fereastră în faţa agentului Amariei, pe care l-a împuşcat de la mică distanţă cu două gloanţe: unul în zona sternului şi al doilea la baza gâtului, în trahee. Un alt poliţist a fost rănit la picior.

Lepa a fugit apoi cu unul dintre poliţiştii de la Investigaţii Criminale pe urmele lui, care ar fi tras asupra ucigaşului peste 30 de cartuşe, fără să-l nimerească. După câteva sute de metri, Lepa a pătruns într-o curte şi i-a ameninţat pe proprietari cu pistolul în schimbul cheilor autoturismului. A pornit cu maşina, dar a intrat după câţiva metri într-un şanţ. Deşi poliţistul care-l urmărea a reuşit să-l rănească la umăr, Lepa a reuşit din nou să se facă nevăzut, fugind peste un câmp şi intrând apoi într-un pâlc de pădure.