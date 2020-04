Câte dosare penale au fost deschise pe motiv de pandemie. Licu, mesaj către procurori: E foarte puţin. Binevoitorii ne acuză de salarii şi pensii nesimţite

”Buna dimineata, dragi colegi. Desi este inceput de weekend, m-am gandit sa va scriu un scurt mesaj. Poate, fiind mai relaxati astazi si maine, aveti timp sa reflectati putin. Traversam o perioada foarte complicată, in care ochii opiniei publice sunt atintiti asupra noastra, atat obiectiv cat si subiectiv ( graţie binevoitorilor care ne acuză de tot felul de lucruri, gen salarii si pensii “nesimţite”). Pe cei din urmă ii las deoparte. Dar aşteptările din partea oamenilor de bună credinţă sunt uriaşe. Iar noi, prin activitatea noastră, trebuie să le demonstrăm faptul că suntem in prima linie a bătăliei acestei perioade. Cred ca principalele asteptări ale acestei perioade sunt de a fi mai activi in combaterea infractiunilor care au legătură cu pandemia. De aceea, trebuie să ne mobilizăm colegii sa inceapă urmariri penale in personam si sa finalizeze cu celeritate dosarele. Per total, desi avem 340 de dosare deschise, sunt doar 4 IUP ( începerea urmăririi penale - n.r.) in personam si 1 AVR ( acord de recunoaştere a vinovăţiei - n.r.), ceea ce este foarte putin”, s-a plâns Bogdan Licu într-un mesja trimis sâmbătă procurorilor.

”Am deplină incredere în capacitatea voastra de a conştientiza importanţa acestei perioade si de a-i mobiliza pe colegi pentru atingerea acestui obiectiv. Echipa noastră de conducere vă sprijină 24 de ore din 24 cu tot ceea ce aveti nevoie si vă putem oferi”, a încheiat Licu.

Trei dosare penale au fost deschise sâmbătă, 11 aprilie, pe numele a trei suceveni care au fugit din zona de carantină şi au fost prinşi la Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca. Aceştia intenţionau să meargă în Germania la muncă sezonieră. Ei sunt acuzaţi de zădărnicirea combaterii bolilor.