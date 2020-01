Armata Română în 2020. Record de militari trimişi în teatrele de operaţii şi investiţii în armament de peste 2 miliarde de euro

Astfel, numărul forţelor româneşti ce vor fi desfăşurate în afara ţării, în 2020, va fi în creştere cu 474 de militari faţă de anul în curs şi cu 250 de jandarmi şi poliţişti din cadrul MAI. În total, se înregistrază un plus de 724 de persoane faţă de efectivele desfăşurate în acest an.

Militarii români îşi vor continua astfel periculoasele misiuni din Afganistan şi Mali. În plus, în premieră, România va participa cu o navă comandant la misiunile NATO din Marea Neagră şi Marea Egee. Practic, în primul semestru al anului viitor, navele aliate din Grupul nr. 2 al Forţelor NATO Permanente privind Contramăsurile împotriva Minelor Marine (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2) vor fi comandate de puitorul de mine – 274 „Viceamiral Constantin Bălescu“.

Tot în acest an vor ajunge în România primele patru din cele cinci avioane F-16 achiziţionate recent de Forţele Aeriene. Aceastea se vor alătura celor 12 aparate aflate deja în dotarea piloţilor de la Baza Aeriană Borcea şi vor completa Escadrila 53 care luptă cu denumirea „WARHAWKS“ (Şoimii războiului –n.r.) şi sub deviza „We prey, they pray“.

Primul Patriot întră în serviciul Armatei Române

În plus, în România va ajunge şi va fi operaţionalizat şi primul sistem de apărare aeriană şi anti-rachetă Patriot. Construcţia acestuia a fost finalizată, iar în ultimele luni ale anului 2019 sistemul este testat de militarii americani. Este vorba de echipamente de ultimă oră, identice cu cele folosite de US Army.

Mai mult, în 2020, MApN va încerca să finalizeze o serie de programe majore de înzestrare cum ar fi cel pentru corvetele multirol ale Forţelor Navale (1,2 miliarde euro), dar şi cel pentru platforme de transport (737 milioane de euro). Ambele licitaţii s-au blocat în anul 2019 după ce au fost contestate în instanţă. Pentru ca banii să nu rămână necheltuiţi, Guvernul a decis să efectueze nişte plăţi în avans pentru celelalte sisteme Patriot.

Bateriile de coastă şi avioanele de antrenament

În plus, militarii vor încerca să finalizeze şi un alt program major de înzestrare demarat în 2019. Este vorba de dotarea cu baterii mobile de rachete de coastă în valoare de aproximativ 140 de milioane de euro, fără TVA.

În fine, în 2020, se va demara, cel mai probabil, programul de modernizare a avionului de antrenament, misiuni de atac la sol şi recunoaştere IAR 99. Concret 20 de aparate vor fi dotate cu avionică modernă şi vor fi aduse la standardul Super Şoim. După modernizare aeronavele vor fi utilizate la antrenarea viitorilor piloţi de F-16.