Şeful CNCD, Asztalos Csaba: Ungaria preia din atribuţiile statului român în Transilvania

„Am cerut Universitate în limba maghiară şi nu am primit. Aşa că statul ungar a înfiinţat Universitatea Sapientia; am cerut televiziune în limba maghiară. Nu am primit. Aşa că a venit statul maghiar şi a înfiinţat entităţile de media. Am cerut la Universitatea de Medicină din Târgu-Mureş să avem şi predare în limba maghiară. Această Universitate de Medicină din Târgu Mureş a fost înfiinţată de Regele Mihai, ca universitate cu predare exclusivă în limba maghiară, şi astăzi s-a ajuns acolo încât nu se respectă Legea Educaţiei şi nu s-a înfiinţat linia de predare în limba maghiară, nu poţi să faci practică bilingv în acest moment. Aşa că oamenii se gândesc să creeze o altă universitate de medicină în limba maghiară. Din nou, tot ce v-am spus înseamnă, cumva, autoizolare, dacă doriţi, nu neapărat în sensul peiorativ. Am solicitat anumite bunuri, retrocedări de imobile, unele le-am primit, altele nu, altele sunt renaţionalizate. Ani la rând statul maghiar a investit în infrastructura imobiliară, şcolară, socială, grădiniţe etc. Am solicitat, la un moment dat, administrarea unui stadion în Sfântul Gheorghe, adică aşa cum s-a făcut şi în cadrul altor localităţi. S-a refuzat, a decis guvernul că are să finanţeze cu nu ştiu câte milioane de euro construcţia unui nou stadion, ca atare se lucrează la acest lucru, şi pot să vă dau multe alte exemple în care statul român, într-un fel sau altul, a închis uşa, câte o dată chiar în nas, comunităţii maghiare”, a spus Asztalos Csaba pentru