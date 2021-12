Încă un protestatar de la manifestaţia AUR a fost reţinut. Este unul dintre cei care au forţat poarta Senatului

Tânărul de 23 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi dus în faţa judecătorilor de drepturi şi libertăţi cu propunerea de arestare preventivă. A fost identificat cu ajutorul imaginilor filmate în timpul incidentului.

Conform Jandarmeriei, 60 de persoane au fost amendate pentru participare ilegală la protest.

Protestatarul suspectat că a vandalizat marţi patru maşini în curtea Parlamentului a fost găsit pe Bulevardul Libertăţii şi dus la secţia de poliţie. Bărbatul se numeşte Gheorghe Florin Aurelian şi a fost reţinut pentru „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, „distrugere”, „violarea sediului profesional” şi „portul fără drept de obiecte periculoase”. La percheziţie, anchetatorii au găsit asupra lui o mască de gaze militară, un briceag, seringi sigilate şi o staţie de emiţie-recepţie.

Şeful Jandarmeriei Bucureşti, Cătălin Stegăroiu, spune la rândul lui, că la protestul de marţi de la Palatul Parlamentului, jandarmii au avut în permanenţă situaţia sub control.

„Nu am fost depăşiţi absolut deloc, situaţia a fost permanent sub control, nu confundaţi un moment, acela de intrare în curtea Senatului, cu faptul că am fost depăşiţi. Să ne uităm să vedem că nu au fost intervenţii în forţă şi scopul nostru a fost de a nu folosi forţa”, a explicat şeful Jandarmeriei Bucureşti.

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a anunţat marţi că va face demersuri pentru identificarea şi sancţionarea organizatorilor şi participanţilor la protestul de la Palatul Parlamentului care au încălcat cadrul legal în vigoare.