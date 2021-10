70% din maşinile second hand din Europa pun în pericol pasagerii

Aproximativ 70% din maşinile second hand de pe piaţa europeană se află în stare tehnică nesatisfăcătoare, iar aproape 20 la sută din ele sunt aşa de periculoase încât nu ar trebui să iasă pe şosele, arata un studiu Carvago, o platformă online de vânzare a maşinilor rulate, care a testat minuţios peste 10.000 de vehicule aflate în oferta dealerilor.

ceskenoviny.cz se arată că din cele 70 la sută din maşinile cu probleme detectate în timpul inspecţiilor în staţiile service, 13 la sută au fost maşini care au avut accidente grave, dar nedeclarate, iar la 8 la sută au fost descoperite defecte grave care pun în pericol siguranţa cirulaţiei. Concret, în studiul publicat dese arată că din cele 70 la sută din maşinile cu probleme detectate în timpul inspecţiilor în staţiile service, 13 la sută au fost maşini care au avut accidente grave, dar nedeclarate, iar la 8 la sută au fost descoperite defecte grave care pun în pericol siguranţa cirulaţiei.

De menţionat că inspecţia auto a maşinilor cuprinse în studiu este una standardizată şi a fost efectuată de tehnicienii TÜV (echivalentul german al RAR-ului nostru), Dekra şi Pirelli. Inspecţia începe cu o verificare minuţioasă a motorului, ambreiajului şi şasiului şi continuă cu măsurarea grosimii vopselei. Apoi urmează o inspecţie a uzurii interioare şi o verificare a istoricului de service al maşinii. Verificarea şasiului şi măsurarea grosimii vopselei permit detectarea unui accident grav, dar nedeclarat, iar consultarea istoricului de service ajută la detectarea unei eventuale modificări a kilometrajului maşinii. În plus, tehnicienii realizează cu fiecare maşină în parte o probă de drum de cel puţin 30 de kilometri pe diverse tipuri de carosabil pentru detectarea unor zgomote sau comportamente de rulare suspecte. În total, inspecţia tehnică a unei singure maşini durează trei până la patru ore.

Se falsifică şi vechimea

„Din 100 de maşini testate putem include pe platforma de vânzări numai 14 dintre ele. Nu recomandăm să cumpăraţi una dintre maşinile care nu au trecut testul. Ori au suferit accidente grave, ori au rulajul fasificat, ori au chiar şi vechimea modificată”, a declarat CEO-ul Carvago, Jakub Šulta.

în urma unor teste efectuate au ajuns la concluzia că şi maşinile moderne permit în continuare modificarea extrem de rapidă a kilometrajului. Mai mult, inginerii ADAC, echivalent al ACR din România, susţin că manevra poate fi efectuată în aproape orice service, iar demonstrarea intervenţiei la kilometraj este dificilă, dar nu imposibilă. De altfel, inginerii germani de la ADAC au transmis, recent, căau ajuns la concluzia că şi maşinile moderne permit în continuare modificarea extrem de rapidă a kilometrajului. Mai mult, inginerii ADAC, echivalent al ACR din România, susţin că manevra poate fi efectuată în aproape orice service, iar demonstrarea intervenţiei la kilometraj este dificilă, dar nu imposibilă.

Cumpărătorii, ţepuiţi cu cel puţin 3.000 de euro

„Manipularea vitezometrului se face foarte rapid şi este disponibilă de la 50 de euro. Poliţia germană susţine că vitezometrul este manipulat la fiecare a treia maşină uzată vândută în Germania, iar valoarea acesteia este crescută, în medie, cu cel puţin 3.000 de euro. Prejudiciul total estimat în Germania este aproximativ 6 miliarde de euro anual”, arată ADAC în studiul efectuat.

Concret, inginerii ADAC au reuşit să schimbe kilometrajul la trei maşini de ultimă generaţie, un Ford Kuga din 2019, un Opel Grandland X, din 2020, şi un Peugeot 208, din 2019. Ei spun că au reuşit să intervină asupra mecanismului de înregistrare a kilometrilor parcurşi de maşină „în câteva minute”, cu ajutorul unui dispozitiv cumpărat de pe piaţa liberă.

Este vorba despre nişte dispozitive care costă pe piaţă 1.500-2.000 de lei şi care, teoretic, se utilizează pentru diagnoza OBDII sau la programat chei, dar pot fi folosite şi pentru resetare intervale service/schimb ulei sau schimbare de kilometraj. Astfel, în numai câteva minute, maşina poate fi „întinerită” cu sute de mii de kilometri. În plus, chiar dacă nu a fost îngrijită, respectiva maşină poate fi adusă cu „service la zi”. Detectarea unei astfel de schimbări de rulaj se poate face simplu printr-o verificare a istoricului de service la un dealer autorizat. Aşa veţi putea constata că maşina a avut, de exemplu, acum un an un rulaj de 189.000 de kilometri, iar acum are numai 65.000 de kilometri.