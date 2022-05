Medic de familie, avertisment în „criza crizelor“: „Lipsesc formularele. Şi nu se naşte pe bilet de trimitere!“

Medicii din alte specialităţi medicale, atât din spitale, cât şi din ambulatorii, continuă să le solicite pacienţilor bilete de trimitere de la medicul de familie chiar şi în situaţii în care aceste tipizate nu sunt, conform legii, necesare.

Semnalul este tras de preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, medicul Sandra Alexiu, pe pagina sa de Facebook.

Medicul atrage atenţia că sunt stipulate clar în legislaţie situaţiile în care pacienţii nu trebuie să se prezinte la medicul specialist cu bilet de trimitere, iar medicii de familie au tot atras atenţia acestui aspect, doar că „nu am putut stăvili apetitul pentru aceste petice de hârtie“, scrie medicul.

Dr. Alexiu aminteşte care sunt situaţiile în care pacienţii se pot prezenta în spital sau în ambulatoriu fără bilet de trimitere.

„Nu îi mai păcăliţi că altfel «nu ia softul»! Nu e adevărat. Rugaţi softistul să vă explice“

„E criza crizelor (pe lângă lipsa vaccinurilor) de bilete de trimitere la casele de asigurări. În aceste momente grele pentru sistemul medical, bazat pe "na-ţi-o ţie, dă-mi-o mie" doresc să amintesc colegilor din celelalte specialităţi, ambulatorii sau spitale, că în contractul semnat există anexa din poze, care spune când NU se cere bilet de trimitere de la medicul de familie.

Noi la AMFB am făcut în urma cu câtva timp o campanie în care am încercat să le arătăm tuturor pârghiile legale, dar nu am putut stăvili apetitul pentru aceste petice de hârtie.

- Nu se naşte pe bilet de trimitere! Inclusiv la Regina Maria!

- Nu se dau referate pentru comisia pe handicap şi nu se pun semnături pe planul de recuperare cu bilet de trimitere!

- Nu ne mai puneţi să vă dăm bilete de internare ca să faceţi morfofetala la gravide! Ele nu se internează pentru că sunt sănătoase. Pentru gravide, pentru consult preventiv nu aveţi nevoie de bilet.

- Aveţi idee cât de degradant e pentru noi să dăm bilete de trimitere pentru a prelungi concedii medicale!?

- Nu mai cereţi bilete de trimitere din trei în trei luni la psihiatrie pentru prelungirea unor reţete la aparţinătorii pacienţilor. Mai ales la Spitalul Ilfov! De vreme ce au deja diagnostice din anexa 13 (vezi mai jos, listată), înseamnă că nu mai au nevoie de bilete şi mai ales, nu ii mai păcăliţi că altfel "nu ia softul"! Nu e adevărat. Rugaţi softistul să vă explice“, a scris medicul Sandra Alexiu pe contul său de Facebook.

Medicul vorbeşte de asemenea despre situaţiile în care pacienţii sunt plimbaţi pe la diverse laboratoare externe pentru alte şi alte investigaţii înainte de efectuarea unei operaţii, astfel că „jumătate din ei renunţă la acest calvar al vieţii lor şi se duc în alt spital de ortopedie“.

Mai mult, sunt situaţii în care biletele li se cer, pacienţii le obţin de la medicii de familie, pentru ca în final acestea să nu fie folosite de către medicul specialist.

„Folosiţi biletele de trimitere dacă aveţi contract cu casa, ele se predau, sunt acte contabile, nu le scrieţi pe spate şi le trimiteţi înapoi la noi sau la gunoi. Noi le plătim din banii de asigurări ai tuturor!“, face medicul în continuare apel la colegi.

„Vă rog să faceţi ECONOMIE de bilete şi sa faceţi RISIPĂ de compasiune

O altă anomalie semnalată, care ar trebui să fie sancţionată cu amendă din partea Casei de Asigurări de Sănătate, este situaţia în care pacientului i se eliberează o scrisoare medicală, nu însă şi reţeta compensată, aşa cum spun normele, cea din urmă fiind lăsată în sarcina medicului de familie.

„Pentru orice bilet de trimitere se trimite obligatoriu înapoi o scrisoare medicală (ea nu e a pacientului, începe cu «Stimate coleg») pe care se scriu concluziile, se precizează tratamentul cronic de urmat şi DURATA lui şi se eliberează REŢETĂ. COMPENSATĂ (ce rost are să vină pacientul după reţetă de antibiotic după doua săptămâni?!?). Dacă nu îndrăznesc casele să aplice amenda din contract pentru fiecare reţetă neeliberată la externare nu înseamnă că e legal!! E dreptul pacientului. Noi NU AVEM NEVOIE SA TRANSCRIEM REŢETE!!!“, mai scrie medicul.

Dr. Sandra Alexiu îşi încheie astfel apelul:

„Vă rog să faceţi ECONOMIE de bilete şi sa faceţi RISIPĂ de compasiune: Casele noastre de sănătate nu mai au bilete. E criză. Nici gând să apară mai devreme de 7 zile! Pacientii noştri şi ai dumneavoastră NU IAU PAUZĂ“.

