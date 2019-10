Vladimir Bolea: PAS şi PPDA vor avea două fracţiuni distincte în CMC

Potrivit lui, fiecare dintre cele două partide va înainta câte nouă consilieri în CMC. Dar deciziile pe acest subiect urmează să fie luată în interiorul fiecărui partid în parte, după care blocul ACUM va ieşi cu poziţia comună. Declaraţiile au fost făcute în platoul NTV Moldova.



„Ştiind calitatea oamenilor noştri pe care i-am delegat în Consiliul municipal, ştiind calitatea socialiştilor, ai lui Victor Chironda (candidat la funcţia de primar al capitalei din parte Mişcării social-politice „Forţa Nouă” – n.r), cred că, împreună cu aceşti oameni, lucrând împreună, poate fi creat un consiliu minunat, eficient al Chişinăului cu care pot fi începute schimbările în municipiu”, a afirmat Vladimir Bolea.



Deputatul socialist Bogdan Ţîrdea a susţinut în cadrul aceleaşi emisiuni că dacă s-ar forma o majoritate dintre consilierii PSRM şi ai blocul ACUM în CMC, aceasta ar număra 41 de mandate din numărul total de 51 şi ar fi o majoritate fără precedent în CMC, echivalentul al 81 de deputaţi în Parlament din totalul de 101. Potrivit lui, aceasta ar însemna o stabilitate şi funcţionalitate extraordinară, transmite IPN.



Bogdan Ţîrdea spune că din moment ce cele două formaţiuni au semnat un acord la nivel de ţară, acest exemplu ar putea fi preluat şi în teritoriu. „Noi trebuie să mergem pe acest acord şi trebuie să dăm exemplu că ne-am înţeles şi în ceea ce priveşte Chişinăul. Acolo unde are ACUM majoritate, să fie numit preşedinte reprezentantul lor, acolo unde are PSRM majoritate – al nostru şi astfel vom reforma întreaga ţară”, a declarat socialistul. În opinia lui, candidatul ACUM la funcţia de primar general al capitalei Andrei Năstase a anunţat din considerente electorale că blocul va face în CMC o coaliţie cu socialiştii– pentru că are nevoie de voturile foştilor candidaţi Octavian Ţîcu Dorin Chirtoacă ş.a..



În urma alegerilor în CMC, care au avut loc duminică, 20 octombrie, Partidul Socialiştilor a obţinut 37,60% din voturile alegătorilor, iar blocul ACUM, 33,30% din sufragii.