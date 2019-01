Valeriu Ghileţchi a depus semnăturile pentru înregistrarea în cursa electorală pe circumscripţia din SUA şi Canada

„Astăzi am încheiat procesul de colectare a semnăturilor. A fost o campanie bună, după mine. Am reuşit să colectăm o mie de semnături şi mă bucur că am reuşit să colectez semnături şi de peste ocean. Având în vedere vă voi candida în circumscripţia nr. 51 SUA şi Canada, mi s-a părut extrem de important să am şi susţinerea cetăţenilor care locuiesc peste ocean”, a declarat pentru presă Valeriu Ghileţchi.

Politicianul a mai spus că personal a colectat semnături din SUA, acolo unde au avut loc întrevederi cu conaţionali, astfel având posibilitatea să cunoască mai multe despre viaţa lor de acolo.



Pentru a fi înregistrat, candidatul pentru circumscripţia uninominală trebuie să prezinte liste de subscripţie care conţin semnăturile a cel puţin 500 şi cel mult 1.000 de susţinători cu drept de vot. Un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puţin 250 şi cel mult 500 de susţinători cu drept de vot din circumscripţia unde candidează.



Consiliul electoral efectuează înregistrarea sau refuză înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri în decursul a şapte zile de la data primirii actelor.