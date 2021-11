Spînu, despre notificarea Gazprom-ului: Datoria s-a creat din cauza achiziţionării gazului în luna octombrie la preţ de peste 790 USD/mia de metri cubi

Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că Moldova trebuie să achite Gazprom-ului consumul de gaze pentru luna octombrie şi primul avans pentru luna noiembrie – 50 la sută. Acestea sunt condiţiile contractului, iar suma totală pentru achitare constituie circa 1,2 miliarde de lei, dintre care Moldovagaz a plătit doar 100 milioane de lei. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.

Moldovagaz a explicat că obligaţiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat un deficit al balanţei de plăţi ca urmare a creşterii preţului de achiziţie a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiţia a unui preţ mediu anual de achiziţie de 148,61 USD per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020.