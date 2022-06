Sorin Stati, dezvăluiri despre procurorul general interimar, Dumitru Robu: Umbla pe la antreprenori şi cerea bani pentru a nu organiza controale

„Dumitru Robu cu prietenul lui, alt procuror, feciorul unui judecător, împreună cu un şef de poliţie, umblau la antreprenorii cu care întreprinderea avea contracte de achiziţie şi cereau 5-10% din suma contractelor, motivând că ei sunt responsabili în Procuratură şi pentru a nu organiza controale şi dosare trebuiau să plătească. Eu am fost la şeful lor şi am discutat, am încercat să discut de câteva ori cu aceşti doi, dar în zadar. Dima (n.r- Dumitru Robu) era tare atent, de obicei îl trimitea pe al doilea procuror, am scris denunţ şi la PG şi la SIS, dar nimic. Eu ştiu ce sume au luat şi ce dosare au clasat pentru aceste sume”, a citat jurnalista Natalia Morari un mesaj transmis de către Sorin Stati, în cadrul emisiunii Morari Live de la N4.

Natalia Morari a reamintit că după mai multe dezvăluiri făcute de Sorin Stati, fostul director al companiei MoldATSA s-a ales cu mai multe dosare penale, pe care le-a câştigat în instanţă, ceea ce dovedeşte că toate dezvăluirile s-au adeverit. Soein Stati i-a promis Nataliei Morari că va veni neapărat la emisiunea Morari Live şi a oferit câteva detalii despre dezvăluirile care vor fi prezentate în următoarea săptămână. „Pentru a evita anumite probleme şi situaţii neplăcute, trebuie să pun la punct anumite aspecte juridice şi de asta am decis pentru întreprinderea anumitor acţiuni, eu pot să mă prezint la emisiune şi să vorbesc despre toate circumstanţele. Din acea conversaţie pe care am avut-o cu dumnealui, cu exponentul guvernării. Asta a avut loc atunci când dumnealui era procuror. Asta a fost ceva timp după numirea lui Robu în funcţia de procuror general interimar şi eu m-am expus nu doar în privinţa dumnealui. Un aspect care mi-a scăpat mie, aflarea pe listele PAS a lui Igor Chiriac. Pe mine m-a mirat foarte tare că acolo el reprezintă partea curată a societăţii”, a comunicat Sorin Stati. Amintim că Sorin Stati este fostul director al companiei MoldATSA şi persoana care din 2019 a început să dezvăluie despre schemele de contrabandă cu ţigări, cu alcool etilic, pentru care s-a ales cu dosare penale şi multe procese de judecată. Deşi a sesizat de nenumărate ori instituţiile statului, acesta nu a fost auzit.