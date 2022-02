Sindicatele din R. Moldova, îngrijorate că nu a fost aprobat noul salariu minim în sectorul real

Într-o declaraţie a CNSM, sindicaliştii constată că subiectul respectiv nu a fost inclus nici pe ordinea de zi a şedinţei Cabinetului de miniştri din 16 februarie curent, deşi proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi supus procesului de avizare încă la începutul anului 2022.



„Considerăm inadmisibilă încălcarea principiilor parteneriatului social în condiţiile unei situaţii social-economice dificile a populaţiei din ţară. Or, pentru 12 luni ale anului 2021, inflaţia a constituit tocmai 13,94%, iar conform prognozelor Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul curent acest indicator va creşte în continuare, până la 18,8 la sută, ceea ce va afecta dezastruos nivelul de trai al populaţiei”, se menţionează în declaraţia CNSM.



Potrivit sindicaliştilor, majorarea cuantumului minim garantat va constitui o măsură importantă de motivare a personalului din sectorul real, mai cu seamă a celor 17,4% dintre angajaţii din sectorul real, care, conform datelor Biroului Naţional de Statistică pentru septembrie 2021, beneficiau de un salariu mediu lunar mai mic de 4000 de lei.



CNSM aminteşte că majorarea este un angajament comun al partenerilor sociali (Guvern, sindicate, patronate), agreat prin semnarea Memorandului între CNSM şi Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova, precum şi urmare a celor convenite în cadrul şedinţei Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective din 22 decembrie 2021.



În aceste condiţii, Confederaţia Naţională a Sindicatelor solicită insistent Guvernului să aprobe hotărârea privind aplicarea noului cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, în mărime de 3500 de lei.



În prezent cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real constituie 2935 de lei per lună sau 17,37 lei per oră.