Preşedintele Maia Sandu, în discuţii cu ambasadorii acreditaţi la Chişinău

„M-am bucurat să constat un interes sporit al reprezentanţilor corpului diplomatic faţă de prezentul şi, mai ales, faţă de viitorul Republicii Moldova. Am mulţumit, totodată, ţărilor care, în ultima săptămână, şi-au exprimat sprijinul pentru statul de drept şi pentru instituţiile democratice din Republica Moldovaˮ, a precizat Maia Sandu, citată într-un comunicat de presă al Preşedinţiei.



La fel, în cadrul discuţiilor, şefa statului a reiterat ataşamentul Republicii Moldova pentru parcursul european.



„Am mulţumit tuturor statelor care ne-au fost alături în acest an pandemic şi am convenit să organizăm asemenea reuniuni cu regularitate. Este un element ce ne ajută să ţinem mâna pe pulsul relaţiilor bilaterale şi să intensificăm cooperareaˮ, a spus şefa statului.



În comunicat se mai menţionează că, la rândul lor, diplomaţii din toată lumea au transmis mesaje de încurajare Republicii Moldova, urând succes în depăşirea crizei politice, dar şi a celei pandemice.