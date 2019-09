Pavel Filip: PDM nu visează să facă o ofertă PSRM sau Blocului ACUM pentru reorganizarea guvernării

„PDM are agenda proprie şi este gata să discute deschis cu oricine care vine să guverneze în interesele Republicii Moldova, dar nu contra lor”, a declarat Pavel Filip.



Totodată, Pavel Filip spune că el a fost singurul candidat la şefia partidului pentru că, în perioadă de criză, „nu sunt prea mulţi doritori care să vină în fruntea formaţiunii politice”. „Parcursul pentru a lua o decizie să candidez pentru funcţia de preşedinte al Partidului Democrat nu a fost unul simplu şi scurt. Am luat această decizie doar după ce am fost în organizaţiile noastre teritoriale”, a declarat fostul premier.



Politicianul susţine că în interiorul partidului sunt răspunsuri la întrebările pe care le menţionează comentatorii politici în spaţiul public. „Noi suntem deprinşi să discutăm aceste lucruri pe interior. Noi am pus câteva accente. În acelaşi timp, a trebuit să venim cu nişte apeluri mobilizatoare”, a spus liderul democraţilor. Pavel Filip menţionează că explicaţia faptului cum PDM, care a obţinut cele mai multe mandate din istoria sa a ajuns în opoziţie, este că scorul politic al formaţiunii a fost jos.



Editorialistul Nicolae Negru este de părere că Congresului extraordinar al PDM a fost unul democratic, transparent, dar nu s-au pus toate accentele care se cereau la această etapă. Nu s-au clarificat unele lucruri şi nu au fost oferite răspunsuri la unele întrebări pe care şi le pun membrii PDM: cum s-a întâmplat că Partidul Democrat, care a luat cel mai mare scor electoral din istoria lui a ajuns în opoziţie?



De asemenea, editorialistul susţine că PDM a plecat de la guvernare cu acordul partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, aceasta înseamnă că formaţiunea a trecut nişte „linii roşii” pe care nu le-a mai tolerat Occidentul.



Cel de-al IX-lea Congres extraordinar al Partidului Democrat a avut loc sâmbătă, 7 septembrie.

