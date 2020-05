Pavel Filip: Fracţiunea PDM nu trebuie confundată cu PDM

Totodată, Pavel Filip spune că fracţiunea Partidului Democrat nu trebuie confundată cu Partidul Democrat, care reprezintă sute şi mii de oameni competenţi pe care nu-i va trăda niciodată. Astfel, în opinia lui Pavel Filip, cei care nu vor împărtăşi aceiaşi viziune ale partidului reformat vor pleca din PDM, aşa cum au făcut-o şi alţii. Declaraţiile politicianului au fost făcute în contextul ultimelor evenimente care au avut loc în formaţiune, notează IPN.



„Am moştenit un partid, o fracţiune pe care nu eu am format-o. Nu eu am pus aceşti oameni pe liste, eu am venit într-o echipă care a fost formată de un alt om, evident că există viziuni diferite. Dacă eu aş fi format această echipă cred că era mult mai omogenă şi cu toţii am fi avut aceleaşi viziuni şi am fi fost mai compatibili”, a declarat Pavel Filip în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8.



Liderul PDM afirmă că în fracţiunea parlamentară se regăsesc deputaţi cu viziuni diametral opuse, de la cei care pledează pentru unirea cu România până la cei care sunt simpatizanţi ai Uniunii Euroasiatice.



Pavel Filip afirmă că cei care au plecat din PDM s-au obişnuit cu faptul că partidul le oferea anumite pârghii pentru interesele personale. „Pot să vă spun despre discuţiile pe care le aveam cu o parte din cei care au plecat: „De ce mai stăm noi în această coaliţie dacă nu poate fi rezolvată o problemă la procuratură or la judecătorie?” Cei care s-au deprins că PDM este o formaţiune care poate rezolva problemele personale sau poate ajuta financiar, vor pleca în continuare din PDM. Vor rămâne cei care împărtăşesc aceleaşi valori şi viziuni. Partidul vine în Parlament să ajute această ţară, să rezolve problemele cetăţenilor”.



Cât despre neînţelegerile care ar exista între deputaţii din fracţiunea parlamentară, Pavel Filip precizează că nu vrea să fie coborât la nivelul spălatul rufelor în public.



„Nu vreau să cobor la o vendetă dintre mine şi o persoană oarecare. Eu sunt preşedintele acestui partid care a fost ales de congres şi vă spun că din sutele de oameni sau zecile, dacă un element sau două mai clacă pe alături nu se întâmplă nimic grav. Am foarte multe pe capul meu, sute de întâlniri, discuţii, probleme care trebuie rezolvate”, a punctat oficialul.



Deputatul infirmă şi discuţiile din spaţiul public despre excluderea unor persoane din partid. „Când vorbim de reformă or resetare, nu înseamnă excluderea unui om sau a altuia din partid, înseamnă crearea unei baze de principii şi cei care nu se regăsesc pe această bază vor pica singuri”.



Pavel Filip a vorbit şi despre întâlnirea din data de 3 mai dintre Dumitru Diacov, Vladimir Andronachi, Eugeniu Nichiforciuc, Vasile Botnari şi Alexandru Vâlcu de la un hotel din Chişinău care a trezit diferite interpretări în spaţiul public. Liderul democrat spune că ştia despre această întrevedere, însă nu agreează astfel de formate.



„Nu cunosc conţinutul acestor discuţii pentru că nu salut un asemenea format. Întotdeauna am considerat că discuţiile trebuie să meargă pe dimensiunea instituţională. Dacă este vorba de discuţii în interiorul PDM, de asemenea, sunt platformele statutare, acolo unde trebuie să se poarte acestea. Eu cred cu tărie că odată şi odată ne vom obişnui să discutăm instituţional, statutar şi să poată exista înţelegeri politice care să fie respectate”, a adăuga Pavel Filip.

https://www.ipn.md/ro/pavel-filip-fractiunea-pdm-nu-trebuie-confundata-cu-pdm-7965_1073342.html