Nicu Popescu: S-a muncit enorm pentru a plasa Republica Moldova pe un făgaş ireversibil de aderare la UE

În raportul de activitate la un de la învestirea Guvernului, vicepremierul a menţionat că susţinerea diasporei rămâne prioritatea guvernării.



„Un an de guvernare solidară cu oamenii. A fost un an plin de evenimente în domeniul politicii externe. Cea mai importantă şi istorică realizare din ultimul an, evident, a fost obţinerea statutului de candidat la aderare la Uniunea Europeană. Împreună cu preşedinta Maia Sandu şi prim-ministra Natalia Gavriliţa, echipa MAEIE a promovat o politică externă activă, orientată să ofere ţării noastre un context stabil pentru reforme şi integrare europeană”, a spus Nicu Popescu.



Potrivit vicepremierului într-un an de mandat s-a lucrat mult pentru a le oferi cetăţenilor beneficiile liberalizării transporturilor, a exporturilor şi liberalizării roaming-ului cu România. Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a fost cel care, împreună cu Ministerul Finanţelor, au lucrat la deblocarea asistenţei financiare externe. De asemenea, protecţia socială şi sprijinul oferit diasporei, atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor rămân subiectele prioritare pe agenda Ministrului de Externe.



„Continuăm să fortificăm baza legală care facilitează viaţa cetăţenilor noştri prin semnarea mai multor tipuri de acorduri: acorduri de protecţie socială, acorduri de recunoaştere a permiselor de conducere sau simplificare a procedurilor de preschimbare a acestor permise sau prin acorduri de recunoaştere a actelor de studii. În ultimul an am reuşit să semnăm nouă astfel de acorduri. Cu Grecia şi Spania – în domeniul protecţiei sociale, cu Lituania – în domeniul preschimbării permiselor. Am obţinut şi simplificarea procedurii permiselor de conducere cu Germania şi am semnat şi acorduri de recunoaştere a actelor de studii cu România şi Italia”, a mai spus vicepremierul Nicu Popescu.



Guvernul condus de Natalia Gavriliţa a fost învestit la 6 august 2021. Echipa guvernamentală şi programul de guvernare fiind sprijinite în Parlament cu voturile de 61 de deputaţi PAS.