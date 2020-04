Maia Sandu: Este nevoie să fim uniţi, oponentul nostru comun este Igor Dodon

„Pe dreapta este nevoie să fim uniţi, să conştientizăm că oponentul nostru comun este Igor Dodon, el este cel care reduce şansele semnificativ, şansele ca această tară să ajungă să trăiască bine. Din această perspectivă, este nevoie de acest front comun. Dacă comparăm situaţia din acest an cu cea din situaţia din 2016, riscurile mai multor candidaţi pe dreapta nu sunt aşa de mari. PDM nu are un candidat aşa cum avea Plahotniuc în 2016 pe care îl susţinea masiv prin resurse administrative, televiziuni, bani şi exista riscul ca din opoziţie să nu ajungă nimeni în turul doi. Acum nu există acest pericol, dar trebuie să fim conştienţi că Igor Dodon este oponentul şi de el trebuie să scăpăm ţara. Respectiv campania noastră trebuie să fie corectă, în special pe segmentul pro-european şi să avem mesaje care bat în corupţie, în adevăraţii corupţii, în cei care sunt duşmanii cetăţenilor”, a declara Maia Sandu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



Întrebată ce fel de preşedinte trebuie să aibă Republica Moldova, Maia Sandu a enumerat câteva calităţi, care în opinia sa, s-ar afla în contradictoriu cu actualul preşedinte Igor Dodon.



„Republica Moldova are nevoie de un preşedinte cinstit, Igor Dodon nu este un om cinstit, noi ştim asta. Republica Moldova are nevoie de un preşedinte care să apere interesele propriilor cetăţenilor, Igor Dodon nu este un asemenea om. El este prins într-o capcană şi este nevoit să apare şi interesele altor ţări. Este nevoie de un om care crede şi ştie cum să construiască un stat şi instituţii puternice ale statului, vorbind de procuratură, organe de justiţie, Banca Naţională, tot ce înseamnă un stat cu instituţii independente şi puternice care să înceapă să rezolve probleme cetăţenilor, să readucă încrederea oamenilor în această ţară. Astăzi, încrederea în statul Republica Moldova este extrem de mică şi acest lucru este periculos”, a adăugat Maia Sandu.



În acest context, Maia Sandu a menţionat că este o persoană care nu a furat niciodată şi va face tot posibilul pentru a consolida independenţa instituţiilor din ţară.



„Eu sunt un om cinstit, nu am furat niciodată nimic şi nu voi face asta niciodată, eu sunt un om care crede în instituţii independente şi care o să facă tot posibilul pentru a participa la consolidarea instituţiilor independente. Eu sunt un om independent, nu am luat bani pentru a-mi finanţa partidul politic, noi am mers pe finanţarea transparentă. Singurii care ne pot cere socoteală sunt cetăţenii, cei care ne-au sprijinit financiar sau prin votul lor, prin încurajările lor”, a punctat preşedinta PAS.

