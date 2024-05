China a interzis videoclipul unei şcoli de muzică, în care copiii care cântă o piesă a trupei rock Pink Floyd VIDEO

Se pare că cenzorii din China au șters un videoclip postat de o şcoală de muzică din Sichuan, în care mai mulţi elevi cântă şi dansează pe stradă pe melodia Another Brick in the Wall, lansată în 1979 de trupa britanică de rock Pink Floyd.

Imaginile cu elevii de la o școală de arte din provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, îmbrăcați în tricouri negre și purtând pe cap șepci tot negre, care execută o coregrafie pe versurile „we don't need no thought control” au apărut pe rețelele de socializare la începutul acestei luni.

Un link din aplicația Douyin - omologul chinezesc al TikTok - a fost postat pentru prima dată pe X, fostul Twitter, de către observatorul american Byron Wan, care este stabilit în China. După numai câteva ore, însă, el dar acesta a observat că videoclipul este „indisponibil”, conținutul original fiind eliminat, relatează The Telegraph.

La rândul său, şi Radio Free Asia a raportat că pe canalul școlii de arte de pe Bilibili, un alt site chinez de partajare de videoclipuri, apar linkuri către alte cântece interpretate în aceeași locație, dar nu și către Another Brick in the Wall.

În videoclip, grupul de dansatori, însoțit de un cântăreț și de muzicieni la chitare electrice și la o baterie, apare în fața unei mulțimi de spectatori pe o stradă comercială aglomerată. Clipul prezintă replici celebre din „Part 2” a melodiei, care a ajuns pe primul loc în topurile britanice și s-a vândut în peste patru milioane de exemplare în întreaga lume la sfârșitul anilor 1970.

Videoclipul original realizat de Pink Floyd înfăţişa tot elevi care protestau împotriva autorității prea mari, a conformismului și a controlului gândirii în sistemul educațional.

Potrivit Radio Free Asia, școala de arte din provincia Sichuan a declarat la începutul acestei luni că intenționează să facă un comentariu cu privire la „situația actuală”, fără a da mai multe detalii şi fără a mai reveni ulterior cu vreo informaţie.

În ultimele luni, statul chinez și-a intensificat eforturile pentru a promova patriotismul în sălile de clasă și în octombrie anul trecut a adoptat Legea educației patriotice pentru a contracara provocări precum „nihilismul istoric” și pentru a proteja „unitatea națională”.