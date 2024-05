INTERVIU EXCLUSIV Satoshi, noul artist moldovean, gata să cucerească scena românească. „România este deschisă să ne susțină”

Satoshi este o voce fresh în peisajul muzicii urbane, un artist din Republica Moldova, gata să cucerească scena românească. Artistul a ajuns să fie cunoscut în țara noastră, odată cu colaborarea cu Carla's Dreams. El a povestit, într-un interviu exclusiv Adevărul, cum a ajuns să cânte alături de idolul său, să semneze cu una dintre cele mai mari case de discuri, despre relaţia muzicală dintre România şi Republica Moldova, dar şi despre viaţa sa personală.

Născut în 1998 în Cahul, Moldova, Satoshi este cunoscut pentru stilul său inovator, cu rădăcini din muzica tech trap și chopper rap.

Numele său real este Vlad Sabajuc. Are 25 de ani şi a copilărit la Cahul, unde a absolvit școala primară și liceul. Ulterior, s-a mutat la Chișinău, pentru a-și continua studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specialitatea Arta Actorului.

Alături de atitudinea sa puternică și o voce pe măsură, Satoshi a început să lucreze la primul său album în 2020, iar în 2022 a lansat cu succes primul său album de studio intitulat „RUSH”.

Printre single-urile lansate și bine primite se numără „Mama mi-a spus” și „Foaie Verde”, „Căștile Mele”, care a fost prezentat în avanpremieră la Urbanist Sessions. Colaborarea sa cu Carla’s Dreams pentru ,,Noaptea pe la 3” a avut un impact imens și i-a adus o bază de fani în România. Au urmat single-uri de succes precum , „Dansăm”, „Unde Verile” și „Ochii”.

Anul acesta, Satoshi și-a lansat cel de-al doilea album, +373, un album care marchează originile artistului atât prin sound, cât și prin povestiri, album căruia îi sărbătorește lansarea printr-un concert, pe 23 mai, la Quantic. Alături de el vor urca pe scenă EMAA, Adi Istrate, Dara și Tensso.

Satoshi - INTERVIU EXCLUSIV

Adevărul: Bună! Spune-ne, în primul rând câte ceva despre tine. De unde ești, câți ani ai și cum a început pasiunea ta pentru muzică.

Satoshi: Am absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la secția Actorie. Între timp am mai făcut multe lucruri. Am lucrat în radio și teatru, am făcut voice-over și am scris muzică.

Am început fac muzică încă din clasa a VII-a. Am făcut parte din două trupe de muzică rock, unde am fost toboșar și textier. Prima a fost o trupă de adolescenți, care se adună și cântă acasă. Dădeam mici concerte locale la Cahul. Mai mergeam și în afara orașului, am fost în Iași, de exemplu. A doua trupă a fost la Chișinău, până să încep proiectul solo.

Adevărul: Cum ai ajuns în România?

Satoshi: Primul contact Satoshi cu România a avut loc acum doi ani, când am pornit eu într-un prim micuț turneu prin orașe universitare, unde sun comunități mai mari de basarabeni, care luaseră contact cu muzica mea. Atunci am cântat, pentru prima dată, la București, Cluj, Timișoara, Suceava. Între timp, continuam să lansez muzică, iar la următorul turneu a venit mai multă lume, deja se schimba proporția dintre moldoveni și români. Apoi am avut o invitație la un eveniment care a deschis accesul pentru un public mai larg și, imediat, după o lună, a apărut colaborarea cu Carla's Dreams, care a fost şi promovată la radio. A fost gradată intrarea în România: de la paşi mici, comunităţi foarte mici, spre un auditoriu larg.

Adevărul: Ce ne poți spune despre colaborarea cu Carla's Dreams? Cum v-ați cunoscut și ați ajuns să aveți o piesă împreună?

Satoshi: Cu Carla's Dreams m-am cunoscut la Summer Fest, un festival mare din Republica Moldova, în anul 2019. Eu lucram ca mim la eveniment, eram student în anul II și aveam nevoie de bani să îmi cumpăr un telefon nou și aveam ecuson de artist. Respectiv, aveam acces în backstage.

Eu am fost întotdeauna un admirator al lui Carla's Dreams, simțeam o mare conexiune la nivel ideologic și am găsit oportunitatea de a face cunoștință. Mă simțeam dator să îi adresez o mulțumire, dar și câteva întrebări personale și profesionale. L-am pândit, m-am strecurat pe acolo, iar el s-a bucurat să afle că fac muzică.

Contactul nostru a continuat pe e-mail, eu i-am transmis e-mail-ul pe o foiță, printr-un tehnic. Apoi, am mai avut tangențe în cadrul festivalurilor, scurte discuții și, la un moment dat, eu lucrând într-un hub multimedia la Chișinău am avut oportunitatea să scriu un scenariu pentru el, mai exact pentru videoclipul piesei „Victima”. Atunci am petrecut mai mult timp împreună, când a venit el la Chișinău pentru câteva zile, am împărțit demo-uri, până în punctul în care am devenit la un nivel foarte apropiat de comunicare.

Adevărul: Ce alți artiști admiri și ți-au servit drept model?

Satoshi: A fost Linkin Park, Metallica, J. Cole, Max Korzh (Bielorusia), Scriptonite (Kazahstan), Alternosfera, Tupac, Eminem și Kendrick Lamar.

Adevărul: Dacă ai avea ocazia să colaborezi cu orice artist din lume, cine ar fi?

Satoshi: Cu Mike Shinoda, care este fondatorul Linkin Park și cu Max Korzh, deși știu că el nu face colaborări.

Adevărul: Cum ai ajuns să colaborezi cu Global Records?

Satoshi: Prima dată a fost în contextul colaborării cu Carla's Dreams. Când a fost vorba să producem piesa, să facem campania de promo, era iminent să colaborez și cu echipa Global Records, în România. Veneam destul de des la București, în urmă cu un an, mergeam la radio, după care am păstrat legătura și, la un moment dat, a venit propunerea de a face o colaborare cu casa mea de discuri din Chișinău, Versus Artist și Global Records.

Adevărul: Cum vezi tu această relație, pe plan muzical, dintre România și Republica Moldova?

Satoshi: Sunt atât plusuri cât și minusuri. Printre plusuri se numără, cu siguranță, faptul că noi împărțim aceeași limbă, cultură, foarte multe lucruri profunde și autentice, reprezentative. Până și un trecut comunist ne unește, deși sub forme diferite. Ultimii 30 de ani au creat o separare involuntară, deoarece Moldova a căpătat o gândire rusească, iar România, după anii '90 a căpătat o gândire vestică și un stil diferit de viață. Aceste feluri de gândire sunt diametral opuse și nu cred că într-un sens bun. Eu observ disensiuni foarte mari la nivel de comunicare, de preferințe, până la felul de a simți lumea și de a acționa.

Revenind la lucrurile pozitive, România este o țară care se dezvoltă, care se europenizează într-un sens frumos, evoluează și este deschisă să ne susțină și pe noi, în virtutea propriilor dificultăți. Și atunci când artiștii din Republica Moldova merită să aibă acces către un public mult mai larg, România de obicei este foarte deschisă, lucru pentru care sunt foarte recunoscător.

Adevărul: Acesta este motivul pentru care tu ești de părere că tot mai mulți artiști moldoveni vin în România?

Satoshi: Ca să fim sinceri și să nu ocolim subiectul, pragul de dezvoltare în Republica Moldova, din punct de vedere muzical, este unul jos. Noi avem și o populație mică și oricât de bun ai fi în muzică, chiar și dacă reușești să pui pe roate un sistem de lucru, să te dezvolți, să faci muzică bună, parteneriate, concerte, nu poți atinge mai mult decât cifra pe care ți-o permite populația. Și atunci, vrei să crești, vrei să te dezvolți, vrei să atingi noi înălțimi.

Adevărul: Ce te inspiră atunci când scrii?

Satoshi: Orice emoție puternică. Una dintre piesele mele este despre faptul că lucrurile care ne unesc sunt mai importante decât lucrurile care ne separă.

Adevărul: Ce surprize pregătești pentru public?

Satoshi: Am lansat, la finalul lunii martie, o piesă de dragoste („Nu ca pe un prieten”), un featuring cu o voce feminină. Eu piesele de dragoste le fac foarte rar și încerc să dau o perspectivă mai deocheată, așa a fost și de această dată. Am avut lansarea albumul intitulat „+373”, la Chișinău, iar acum, pe 23 mai, urmează să concertez la București.

Adevărul: La momentul actual ai vreo persoană specială în viața ta?

Satoshi: Da, am, dar nu cred că informația aceasta este un bun public.

Adevărul: Și cum reușești să îți împarți viața de artist cu cea personală?

Satoshi: Prin răbdare, sinceritate și comunicare.