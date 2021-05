Maia Sandu, despre vizita la CSM: Nu este o imixtiune în justiţie

„Nu a fost o şedinţă a CSM, a fost o solicitare din partea mea de a ne întâlni. Eu am mers acolo ca să trasmit nişte mesaje foarte clare şi serioase, pornind de la analiza pe care o fac de luni de zile, având acum acces la mult mai multe informaţii. E nevoie de o majoritate de oameni cinstiţi în Parlament, pentru că reforma justiţiei trebuie votată în Parlament. Dar până ajungem acolo, astăzi se dau decizii care dăunează major statului, sunt riscuri pentru sectoare întregi, cum ar fi cel al asigurărilor”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.



Preşedinta Sandu a insistat că nici prezenţa consilierei sale pe probleme de justiţie la şedinţa CSM nu a fost o încălcare a legislaţiei, asta deşi Olesea Stamate candidează la funcţia de deputat pe lista PAS. „Olesea Stamate este consilierul meu pe justiţie şi era firesc să fie cu mine la acea şedinţă. Ea nu a degrevat din funcţie. Dacă la un moment dat va decide să degreveze din funcţie, o va face. Nu există nicio ilegalitate”, a spus Maia Sandu.



Preşedinta Sandu a adăugat că vizita la CSM nu are tentă politică şi nu poate fi folosită în calitate de capital politic pentru un concurent electoral. „Ceea ce am făcut eu la CSM nu a fost pentru un partid politic, pentru PAS sau pentru alt candidat. Asta este îngrijorarea majoră a cetăţenilor şi este un risc major pentru ţară. Nu trebuie să fugim de la necesitatea reformării justiţiei şi să vorbim de elemente auxiliare ”, a mai spus Maia Sandu.



Ieri, 27 mai, preşedinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii. În timpul discuţiilor, şefa statului a menţionat că va insista pe evaluarea externă a judecătorilor ca instrument de curăţare a sistemului.