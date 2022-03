Iulian Groza: Depunerea cererii nu înseamnă că deja suntem în proces de aderare la UE. Aderarea e un proces complex

Iulian Groza a precizat, într-o postare pe Facebook, că este important să înţelegem că cererea de aderare la UE nu înseamnă că Moldova, alături de Ucraina şi Georgia vor fi primite în regim fulger în UE.





„Depunerea cererii nu înseamnă ca deja suntem in proces de aderare. Avem nevoie in primul rând de o promisiune politica la cele 27 tari membri UE şi instituţiile UE ca ce e scris in articul 49 al Tratatului UE se activează pentru noi Ucraina, Moldova şi Georgia. Cele trei tari asociate UE - TRIO Asociat, au cerut recunoaşterea perspectivei Europene de peste 20 ani deja, chiar şi mai demult. Cel mai recent la Summit-ul Parteneriatului Estic din Decembrie 2021”, a afirmat Iulian Groza.