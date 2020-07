Ion Chicu, despre situaţia politică din ţară: Îmi este dezgustător să vorbesc

„Eu încerc să mă gândesc la oamenii care cu trei luni în urmă au ieşit la urnele de vot şi şi-au ales deputatul, iată eu la ei în primul rând mă gândesc. Rezultatul eu cred că vorbeşte foarte mult în ce hal am ajuns noi ca ţară, ca stat, ca societate. Mai ales elita, spuma care prin definiţie trebuie să conducă un popor într-o direcţie oarecare, trebuie să dea exemplu, să-l înveţe uneori cum trebuie de făcut. Din păcate, tot ceea ce vedem noi acum sunt învăţăminte cum nu trebuie de făcut. De aceea, tot filmul ăsta, toată epopeea asta, trezeşte doar dezgust, doar regrete. Noi am degradat ca societate în aşa măsură încât deja nu mai vezi soluţii, ieşire. E absolut grav. Nu vreau să fac comparaţie cu nicio categorie, dar nu mai poate să fie aşa, să te vinzi, să te cumperi, să schimbi. Îmi este dezgustător să vorbesc”, a declarat Ion Chicu.



Referitor la faptul că Guvernul şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului pe marginea a patru legi, conştient de faptul că acesta nu are susţinere majoritară în organul legislativ al ţării, prim-ministrul precizează că doar a făcut uz de instrumentele legale pe care instituţia le are la îndemână.



„Faptul că astăzi Parlamentul nu-i permite prim-ministrului să prezinte proiectele respective şi de fapt se autoexclude din acest proces descris în Constituţie, înseamnă doar un singur lucru, înseamnă că este vorba despre un blocaj al Guvernului din partea Parlamentului. Nu îi permiţi să-şi îndeplinească atribuţiile, îl blochezi pe proiecte care sunt sigur că sunt aşteptate de societate, iar pe de altă parte nu vii cu moţiune de cenzură, nu îl dai jos. Atunci apare întrebarea: ce este la mijloc? Este foarte clar, este o strategie electorală perfidă când nu-ţi asumi responsabilitatea pentru lucrurile din ţară şi laşi Guvernul fără instrumente în speranţa, iarăşi perfidă, că în două trei luni situaţia să degradeze total în ţară şi atunci să vii pe căluţi albi şi să zici: uite cat de răi sunt aceştia”, a adăugat premierul.