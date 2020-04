Igor Munteanu: Ajutorul european mai mic pentru R. Moldova este o notă proastă Guvernului

Potrivit lui, faptul că Republica Moldova a primit de la UE de două ori mai puţini bani decât Ucraina şi Georgia şi sub ajutorul acordat Armeniei, este „o notă proastă pusă Guvernului, condus de Ion Chicu”, transmite IPN Igor Munteanu a menţionat că UE a oferit un răspuns coordonat statelor membre şi statelor asociate. UE a mobilizat 47 de miliarde de euro pentru a consolida sectoarele de sănătate publică din spaţiul comunitar şi atenuarea impactului socio-economic al crizei. A mobilizat mijloace pentru a coordona efortul guvernelor naţionale din statele membre pentru a combate răspândirea virusului şi a-l ţine sub control strict. UE a oferit 87 de milioane de euro Republicii Moldova, pentru a acorda cetăţenilor săi mai multă şi mai calitativă îngrijire medicală, echipamente şi materiale sanitare, susţinere pentru medici.„Republica Moldova a primit de la UE de două ori mai puţini bani decât Ucraina şi Georgia şi sub ajutorul acordat Armeniei. Şi acest răspuns este o notă proastă pusă Guvernului Chicu, care demonstrează un stil incalificabil atunci când, în loc de a căuta decizii optime şi adecvate la extinderea dramatică a infecţiei în rândul medicilor şi personalului sanitar (30%), preferă să se lupte cu presa care-l critică, cu pacienţii spitalizaţi şi opoziţia parlamentară, care a disputat la Curtea Constituţională subiectul neconstituţionalităţii legii adoptate prin asumare de răspundere. Nu lupţi cu opoziţia dacă eşti premierul unui Guvern învestit de Parlament, lupţi cu pandemia!”, a declarat Igor Munteanu, citat într-un comunicat de presă al Platformei DA.Munteanu susţine că cetăţenii Republicii Moldova apreciază foarte mult sprijinul plenar al Uniunii Europene şi au încredere în ideea europeană. Totuşi, în opinia sa, „preşedintele Igor Dodon şi acoliţii săi ar trebui să dezmintă public minciuna tirajată zilele trecute despre faptul că numai China şi Rusia ajută Republica Moldova”. Deputatul susţine că „declaraţiile lui Ion Chicu nu sunt de ajuns, sunt făţarnice”.Totodată, parlamentarul mai spune că „premierul Ion Chicu ar trebui şi el să dezmintă public învinuirile lansate în adresa opoziţiei, întrucât decizia Curţii Constituţionale de a suspenda efectele legii, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, este un rezultat al procedurilor încălcate.