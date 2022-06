Igor Grosu: România a fost mereu conştientă că apropierea de UE este unica soluţie viabilă de transformare a Republicii Moldova VIDEO

„De-a lungul timpului, România a fost un veritabil susţinător al Republicii Moldova, spectrul ariilor de colaborare s-a extins mult peste caracterul tradiţional al unor relaţii de bună vecinătate. Republica Moldova a beneficiat constant de ajutorul şi asistenţa necondiţionată a României, căpătând o conotaţie specială începând cu anul 2010 prin stabilirea unui Parteneriat Strategic bilateral pentru susţinerea procesului de integrare europeană al Republicii Moldova”, a afirmat Grosu.



Potirvit lui, România a apărat şi promovat de-a lungul anilor cauza Republicii Moldova în rândul instituţiilor Uniunii Europene, cât şi în rândul statelor membre, care la diferite etape manifestau atitudini destul de sceptice faţă de perspectivele Republicii Moldova de a reuşi să-şi croiască calea spre democraţie, cu o economie de piaţă funcţională şi un stat de drept veritabil.

„România a ştiut să facă diferenţa clară între soarta cetăţenilor moldoveni, pe de o parte, şi scopurile meschine ale conducătorilor Republicii Moldova, pe de altă parte. Chiar şi atunci când România a avut parte de o atitudine ostilă din partea unor conducători ai Republicii Moldova, ea a avut înţelepciunea şi curajul să ajute moldovenii. Pentru asta, în numele tuturor cetăţenilor, vă mulţumesc!”, a afirmat Grosu.

Speakerul a menţionat că „România a fost mereu conştientă că apropierea de Uniunea Europeană este unica soluţie viabilă de transformare a Republicii Moldova, care poate facilita integrarea ţării în marea familie europeană.”

„Şi nu vorbim doar de noţiuni abstracte. Pentru noi şi pentru România este important ca cetăţenii să trăiască acasă ca în Europa, adică să aibă un nivel de trai bun, o viaţă îndestulătoare, să aibă încredere în ziua de mâine şi că instituţiile statului nu-i vor fura, ci îi vor proteja. Anume asta înseamnă integrarea în UE. Şi nimeni nu a spus că va fi uşor. Cei care nu şi-au dorit niciodată bunăstarea moldovenilor, blochează şi acum reformele şi parcursul nostru european. Crizele mondiale prin care trec acum toate ţările lumii afectează extrem de puternic ţara şi noastră. Însă, din nou, crizele şi dificultăţile au servit drept posibilitate de a consolida relaţia strânsă de prietenie dintre statele noastre, acest lucru fiind demonstrat cu nenumărate ocazii prin solidaritatea şi deschiderea României de a sprijini Republica Moldova. Inclusiv şedinţa de astăzi vine să reconfirme acest fapt. Vorba strămoşească „prietenul la nevoie se cunoaşte” este un adevăr valoros pentru cetăţenii ambelor state”, a spus Grosu.

Preşedintele Parlamentului a accentuat că, în prezent, trăim o perioadă complicată, nu doar la nivel regional cu efecte socio-economice directe asupra ţării noastre, ci şi la nivel naţional, unde încercăm din răsputeri să atenuăm impactul crizelor care au afectat puternic Republica Moldova - pandemia COVID-19, creşterea bruscă şi imensă a preţurilor la gazele naturale, războiul din ţara vecină.

„Este datoria noastră să găsim bani şi să instituim mecanisme echitabile ca să ajutăm moldovenii şi direcţionăm toate eforturile noastre pentru a face un pic mai uşoară presiunea pe cetăţeni. Sunt crize imense care nu au depins de noi şi nu au fost provocate de noi, însă noi suntem cei care avem obligaţia să sprijinim moldovenii şi să le depăşim împreună cu demnitate. Iar încrederea că Republica Moldova are oportunitatea de a-şi făuri propriul viitor şi şansa reală de a deveni parte a familiei europene ne-ar încuraja să continuăm pe acest drum, ar oferi cetăţenilor noştri speranţă şi optimism”, a declarat Grosu.

El a amintit şi despre războiul din Ucraina.

„Din data de 24 februarie trăim o tragedie fără margini, războiul e alături de frontiera atât a Republicii Moldova, cât şi a României. În aceste circumstanţe dificile, noi, statul, cetăţenii, cu resurse mici şi limitate, am oferit deschiderea totală pentru vecinii noştri ucraineni, sprijinind populaţia afectată de urgia războiului. Am demonstrat că în clipe de grea cumpănă ne putem mobiliza, ne putem uni pentru a ajuta prietenul aflat la nevoie. Deoarece aşa suntem şi asta ne defineşte ca neam. Împreună cu România am reuşit să conlucrăm prin oferirea coridoarelor de tranzit pentru refugiaţi, relocarea cetăţenilor ucraineni, transferul pacienţilor grav bolnavi şi multe alte exemple de manifestare a solidarităţii în spiritul valorilor europene”, a adăugat Igor Grosu.

Perspectivele de viitor vor impune, din nou, o cooperare strânsă în asigurarea atât a rutelor de tranzit pentru cereale şi a altor produse de primă necesitate, cât şi implicarea în susţinerea procesului de reconstrucţie a Ucrainei.