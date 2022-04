Expert politic: Sunt şanse mari ca Moldova să devină stat candidat UE

„Să sperăm că reuşim. Altminteri, UE va avea mai multe probleme de securitate, de trafic, de migraţie. Contează mult să ne angajăm în acest proces”, a menţionat Igor Boţan.



Expertul a spus că procesul de aderare la UE este unul accelerat, în privinţa Republicii Moldova.

„Ştim experienţa altor state. Pentru Balcanii de Vest, chestionarul conţinea mii de întrebări. Pentru Republica Moldova, Georgia şi Ucraina el este simplificat, numărul de întrebări este de aproximativ 5 sau 10 ori mai mic. Eu nu cred că Uniunea Europeană a început acest proces pentru ca la un moment dat să spună: nu, nu. Este o situaţie foarte complicată, dar noi ştim cum a reacţionat Uniunea Europeană în propriul interes după războiul din Iugoslavia. Noi am avut la Chişinău experţi din Uniunea Europeană, care au participat la elaborarea Strategiei de stabilizare şi asociere a ţărilor Balcanilor de Vest. Noi, experţii, pe neprins de veste am fost invitaţi şi ni s-a spus sarcina ca timp de o săptămână să facem draft-ul unei eventuale strategii pentru integrarea Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană. Deci, aşa s-au luat deciziile, într-o situaţie de criză, asta era în 1999. Şi noi ne putem convinge că această strategie a lucrat perfect şi Uniunea Europeană s-a extins în valuri. Noi acum, Ucraina, Moldova, Georgia, putem fi al patrulea val, iar odată angajaţi în acest proces, este important să răspundem onest la întrebările din chestionar”, a subliniat expertul/



Potrivit lui Igor Boţan, acest chestionar este asemeni unui examen de admitere la universitate.

„Nimeni nu-ţi garantează că dacă ai dat examenul şi ai devenit student la o universitate prestigioasă, vei reuşi până la capăt, dar sunt cei care ajung şi până la sfârşit. Pentru noi acum este cel mai important să ne angajăm în acest proces, să trecem şi să fim acceptaţi în calitate de candidaţi în acest proces, iar, ulterior, parcursul de implementare a capitolelor va fi unul anevoios. Şansele au apărut acum şi pentru întreaga societate, pentru mobilizarea acesteia, noi acum avem o motivaţie extrem de puternică”, a atenţionat expertul permanent al proiectului, care a adăugat că în chestionarul UE Republica Moldova va trebui să răspundă la întrebări care ţin de „criteriile de la Kopenhaga”: dacă avem economie de piaţă, dacă avem instituţii democratice şi dacă avem capacitatea de a implementa acquis-ul comunitar.



Igor Boţan a amintit că autorităţile de la Chişinău au semnat Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în 2014.

„În această perioadă, cu o anumită frecvenţă, am avut tot felul de consilii de asociere, unde Uniunea Europeană este informată absolut exhaustiv despre tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Tocmai de asta cred că şi chestionarele au venit în Republica Moldova mai simplificate. După destabilizarea care are loc din cauza intervenţiei Rusiei, din cauza regimurilor separatiste pe care le-a plodit aceasta pe teritoriul Georgiei, Republicii Moldova şi Ucrainei, după care a intervenit acest război, apare în prim-plan faptul că strategia Uniunii Europene pentru noi, adică Parteneriatul Estic, nu funcţionează. Parteneriatul Estic a fost gândit ca o strategie a Uniunii Europene care să asigure, după valurile de extindere, o centură de securitate de la Murmansk până la Casablanca. Iată că pe partea europeană nu funcţionează această centură de securitate. Ne amintim de disputa dintre ministrul de externe al Rusiei în mai 2009, cu reprezentanţii Uniunii Europene, când Federaţia Rusă spunea: da pe noi nu ne interesează Parteneriatul vostru Estic, noi nu vrem să fim parte în el, noi considerăm fostele republici sovietice zonă de interes exclusiv al Rusiei. Atunci, Uniunea Europeană a spus: dragă Rusie, noi înţelegem care sunt interesele tale, dar noi nu vrem ca această zonă să fie exclusiv de interes al Federaţiei Ruse, noi vrem să fie zonă de responsabilitate comună, iar acest lucru s-a întâmplat peste un an de la războiul din Georgia. Acum avem război în Ucraina şi UE vede că această zonă de responsabilitate comună nu funcţionează. Şi dacă nu funcţionează, Uniunea Europeană trebuie să decidă strategic ce face mai departe – lasă această zonă ca zonă în care Rusia îşi manifestă revendicările ei, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană nu va avea stabilitate, când are un război la hotarele sale şi sunt ameninţate şi ţările baltice, Moldova, Ucraina. Aceste 3 republici ex-sovietice, care îşi doresc să fie europene, sunt atrase în acest proces de integrare europeană şi aceasta este cea mai bună soluţie. Pentru noi contează să devenim candidaţi. Mai departe şi Rusia poate fi recuperată, ca partener economic pentru UE şi astfel pot fi soluţionate şi problema transnistreană, şi alte probleme”, a opinat Igor Boţan.



