Cornel Dinu șochează, după ce Țălnar i-a luat apartamentul: „Îmi fac testamentul. M-a nenorocit”

Cornel Dinu a pierdut procesul intentat de finul său, Cornel Țălnar, astfel că trebuie să-i retrocedeze acestuia un apartament situat pe Calea Moșilor. Dinamovistul de 75 de ani a fost foarte afectat de vestea primită, fiind mâhnit nu neapărat că a pierdut un apartament, ci pentru că lovitura a fost primită de la omul pe care l-a protejat și l-a ajutat timp de zeci de ani.

„Îmi scriu testamentul!”, a fost prima reacție a lui Cornel Dinu, când a fost sunat de jurnaliștii gsp.ro. „M-au nenorocit minciuna și nedreptatea, de aceea mor eu!”, a continuat fostul internațional. Asta după ce finul său, Cornel Țălnar, l-a dat în judecată în urmă cu mai mulți ani, solicitându-i un apartament pe Calea Moșilor, despre care cel poreclit „Țânțarul” susține că i-ar aparține, cu acte în regulă. Conform ultimei decizii judecătorești, Dinu este obligat să retrocedeze apartamentul, cu toate că Mister afirmă că acesta i-a fost cedat de Țălnar în urmă cu mai mulți ani pentru suma de 10.000 de dolari.

„Ce să mai zic?! El (Țălnar) a recunoscut că a luat suma de 10.000 de dolari, că a mai dat banii înapoi pentru că era un împrumut, cum a spus el. Ori suma era pentru apartament. El și soția lui, Dumnezeu s-o ierte, s-au mutat în apartamentul ăla în 1978, au stat acolo până în 1988, apoi au plecat. Dragă, e vorba de onoare, de educație, eu consider că este o tâlhărie la adresa mea. Punct. Sunt convins că așa-zisele cunoștințe și relații liberale ale lui Țălnar Cornel au făcut diferența, nu mă mai interesează subiectul”, a declarat Dinu pentru gsp.ro.

Cornel Dinu și Cornel Țălnar au fost extrem de apropiați zeci de ani, până la acest incident. Mister l-a avut elev pe Țălnar și apoi secund în mai multe etape ale carierei celor doi. În urmă mai mulți ani, într-un interviu acordat Fanatik, Dinu a dezvoltat subiectul divergenței cu finul său. „Țălnar, finul pe care l-am ajutat eu, că l-am pus antrenor de vreo șase ori... i-a dat nevastă-mea 10.000 de dolari pe un apartament pe Moșilor și, fiind juristă, i-a luat actele originale…

Loviturile vin de la cei apropiați

Noi n-am folosit apartamentul, l-am renovat când s-a însurat fi-miu, în 2011, a stat el vreo doi ani, am stat și eu când am renovat casa de lângă Televiziune, am închiriat vreo doi ani, și acum m-a dat în judecată că e apartamentul lui.

Loviturile vin de la cei apropiați, cărora le faci bine… Sunt în stare să-ți bage cuțitul pe la spate… probabil și din sălbăticia societății de azi, care este pur materială. Și i-am făcut atât bine, i-am fost naș la biserică, i-am botezat copilul… Cât a trăit Geta, soția lui, care era o icoană, nu a zis nimic… și după ce a murit ea, anul trecut, fii-su, pe care l-am botezat, dar care se pare că e toxicodependent, a venit prin februarie «Nănașule, să vorbim de apartament».

Țălnar: Am fost nevoit să-l dau în judecată

Ce apartament, mă, nu vă e rușine?! Și m-am trezit cu citație, după 26 de ani sunt târât prin tribunale, mă costă 150 de milioane avocatul… Îți dai seama… Este cea mai mare decepție a vieții mele… Nu m-am așteptat la un om căruia i-am făcut atâta bine să fie atât de mârșav. Dar asta-i viața…”, a spus Dinu.

De partea cealaltă, Cornel Țălnar a explicat, în trecut, de ce a pornit războiul cu legenda dinamovistă. ”Cornel Dinu este naşul meu şi o să îl iubesc toată viaţa mea. Nu mă interesează dacă acum mă crede sau nu. Eu nu am vorbele la mine aşa cum le are el şi îmi ajunge că mă lupt cu el în instanţă. Însă am fost nevoit să îl dau în judecată. Ce era să mai fac dacă nu mă mai înţelegeam deloc cu el pe apartamentul meu? Ce bani mi-a dat? Să lăsăm judecătorii să decidă cine are dreptate”.