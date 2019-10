Expert economic: Republica Moldova pierde anual 20 miliarde de lei din cauza facilităţilor fiscale

„Republica Moldova, timp de peste 30 de ani, oferă peste o sută de facilităţi fiscale despre care nimeni nu ştie, niciodată n-au fost examinate şi niciodată nu a fost analizat impactul lor. Noi le-am luat ultimele trei în domeniul HoReCa şi altele şi le-am anulat, dar restul 105 niciodată n-au fost examinate”, a declarat Veaceslav Ioniţă.



Expertul spune că facilităţile fiscale nu trebuie anulate, dar propune ca toate să fie incluse în formă de anexă la bugetul de stat şi să fie votate anual de Parlament pentru ca toată ţara să le ştie. „Şi pentru ca noi, în fiecare an, să ne punem capul în mişcare şi să ne întrebăm, dacă trebuie să fie introduse acestea în calitate de cheltuieli fiscale”, a menţionat expertul. Potrivit lui, în asemenea fel se va obţine transparenţa acordării de facilităţi.



Şi Alexandra Can, antreprenor şi vicepreşedinta Partidului Naţional Liberal, este de părere că facilităţile fiscale trebuie anexate la bugetul de stat şi oamenii trebuie să vadă cine sunt eroii care le primesc. În plus, antreprenoarea îşi exprimă speranţa că actuala guvernare va scoate mediul de afaceri din economia tenebră şi va oferi producătorilor locali şansa de a se dezvolta, promovând producţia internă şi descurajând importurile.