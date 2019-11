Cine este Ion Ceban, noul primar general al municipiului Chişinău

În turul doi al alegerilor din Chişinău, Ion Ceban a obţinut 52,4% din voturi, fiind votat de 123.807 de cetăţeni, cu 7.018 mai mulţi decât în 2018. Andrei Năstase a fost votat de 47,6%, 112.513 de voturi, ceea ce înseamnă cu 16.919 de voturi mai puţin decât în alegerile locale anticipate din 2018, atunci când Andrei Năstase a obţinut victoria, după ce a fost votat de 129.432 de alegători, însă acele alegeri au fost anulate printr-o hotărâre a instanţei.

Materialul face parte din campania de informare lansată de IPN, în care prezintă date biografice, informaţii despre venituri şi avere, precum şi experienţa profesională a pretendenţilor la şefia Capitalei.

Ion Ceban a absolvit Facultatea de Matematică şi Informatică la Universitatea de Stat din Moldova, iar apoi a urmat masteratul la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică la Universitatea Tehnică din Moldova. A mai absolvit şi Academia de Administrare Publică pe lângă preşedintele Federaţiei Ruse, specialitatea – „Administrare de stat şi municipală”. Din 2018 şi până în prezent, urmează studii la Şcoala de Administrare din Berlin, Germania.



Începând cu anul 2000 a activat în Primăria capitalei, fiind responsabil de elaborarea şi coordonarea proiectelor în domeniul social. În perioada anilor 2002-2004, a fost director al Departamentului proiecte, vicedirector în Reţeaua Informaţională a Guvernului, iar între anii 2004-2005, a fost consultant principal pe domeniul politică internă în cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.

În perioada 2005-2008, a fost şef al Direcţiei programe pentru tineret la Ministerul Educaţiei şi Tineretului, precum şi viceministru al educaţiei şi tineretului. Între anii 2008-2009, a deţinut funcţia de şef al secretariatului comisiei naţionale pentru integrare europeană la Guvern, iar între anii 2009-2011, a fost consultant şi şef al cabinetului vicepreşedintelui Parlamentului.



Ion Ceban a fost deputat în Parlament (2011-2014 şi 2014-2015). După alegerile locale din 2015, a devenit consilier municipal, fiind şi preşedintele fracţiunii Partidului Socialiştilor în Consiliul Municipal Chişinău. După alegerile prezidenţiale din 2016 şi până în anul 2018, a fost consilier prezidenţial pe politica internă, secretar şi purtător de cuvânt al preşedintelui Republicii Moldova. În urma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, devine deputat pe listele PSRM, iar în iunie devine şi vicepreşedinte al Parlamentului.



Ion Ceban este membru al Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiştilor şi secretarul pentru ideologie al formaţiunii.



A candidat la alegerile noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău din mai-iunie 2018. Acesta a acces în turul doi, împreună cu Andrei Năstase, candidat al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr. În cel de-al doilea tur, socialistul a acumulat peste 47% din sufragii.



Conform avere.md, Ion Ceban şi familia acestuia este posesoare a următoarelor bunuri imobile şi mobile: un apartament în municipiul Chişinău, un teren intravilan în oraşul Durleşti din municipiu şi un automobil Skoda Kodiaq. Demnitarul mai are un credit în euro, contractat în anul 2017 cu rata dobânzii de 0% şi scadent în 2019.



Ion Ceban promite într-un an şi jumătate să elaboreze Planul Urbanistic General. În termen de doi ani, promite să definitiveze Planul de mobilitate urbană durabilă. Acesta presupune un document de planificare în dezvoltarea infrastructurii rutiere şi pietonale, transportului public şi privat. Candidatul socialist îşi mai propune, în termen de un an şi jumătate, să promoveze o hartă investiţională a Chişinăului, precum şi să aprobe conceptul de reabilitare a zonei istorice a oraşului.