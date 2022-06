Ambasadorul SUA: Mă simt sigur în Republica Moldova. Nu există o ameninţare militară imediată

Ambasadorul SUA spune că ţara sa va continua să ofere sprijin Republicii Moldova, mai ales în eventualitatea unui nou val de refugiaţi ucraineni. De asemenea, SUA vor continua să sprijine economia Republicii Moldova, puternic afectată de agresiunea militară din Ucraina.



Ambasadorul SUA la Chişinău spune că riscurile de securitate la adresa Republicii Moldova sunt constant monitorizate şi, deocamdată, nu există indicii care ar trăda o eventuală implicare a Republicii Moldova în război. Diplomatul american spune că SUA vor continua să ofere Chişinăului asistenţă financiară şi logistică pentru a face faţă crizelor generate de prelungirea războiului din Ucraina.



„Mă simt sigur aici. Familia mea este aici, cu mine. Ambasada funcţionează în regim normal. Noi nu avem informaţii care să arate că ar exista o ameninţare militară imediată, directă la adresa Republicii Moldova. Este o situaţie pe care o urmărim în fiecare zi. Cred că Republica Moldova este o ţară care lucrează mult asupra rezilienţei sale, de asemenea, încearcă să avanseze în implementarea agendei de reforme. Republica Moldova poate conta pe un partener puternic – SUA şi statele Uniunii Europene. Noi am fost consecvenţi în privinţa ajutorului acordat Ucrainei. Credem că şi pe viitor este important să ajutăm comunitatea internaţională să se pregătească pentru orice tip de activităţi pentru că ar putea fi vorba de un nou val de refugiaţi, vom continua să lucrăm cu cei de la frontieră, cu organele de drept, îi vom ajuta cu mai multă comunicare şi mai mult echipament”, a spus diplomatul american în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



Kent D. Logsdon spune că ţara sa a apreciat intensificarea dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol după incidentele provocatoare din regiunea transnistreană. Diplomatul spune că SUA insistă pe soluţionarea paşnică a diferendului transnistrean, prin identificarea unui statut special regiunii transnistrene, în limitele frontierelor recunoscute la nivel internaţional.



„Incidentele din regiunea separatistă transnistreană ne-au îngrijorat. A fost foarte important că atât conducerea de pe malul stâng, cât şi cea de pe malul drept, s-au asigurat că aceste incidente nu escaladează. Noi am fost asiguraţi pe întreaga perioadă a războiului din Ucraina că cele două părţi sunt în dialog constant, vedem şedinţele în format 1+1 cu negociatorii, în pofida tensiunilor şi dificultăţilor care există între cei doi parteneri. Dacă războiul din Ucraina va continua o perioadă îndelungată de timp, este foarte important pentru Republica Moldova să se gândească la securitatea sa proprie. Acum formatul 5+2 este unicul pe care-l avem la dispoziţie. Formatul 5+2 sub conducerea OSCE trebuie să continue. Sigur, va trebui să ne gândim la ceva nou, după conflictul din Ucraina. Noi considerăm că trebuie să existe un statut special pentru Transnistria, în cadrul acestui stat integru şi suveran – Republica Moldova”, a mai spus Kent D. Logsdon.



Ambasadorul american a menţionat că SUA susţin dezvoltarea economică a Republicii Moldova, inclusiv, prin programul USAID în valoare de 35 de milioane de dolari, lansat recent. Programul îşi propune să îmbunătăţească mediul de afaceri şi comerţul din Republica Moldova în contextul crizei regionale.