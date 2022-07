Vladimir Bolea: Vom solicita instituirea stării de urgenţă în domeniul agriculturii

Ministrul a menţionat că roada de grâu este mai mică faţă de cifrele prognozate, iar porumbul a fost compromis în proporţie de sută la sută, în special, în sudul ţării.



Ministrul agriculturii spune că deşi procesul de recoltare nu este finalizat, datele preliminare relevă o roadă modestă în acest an, comparativ cu anul trecut. Chiar dacă seceta a compromis o mare parte din roadă, ministrul dă asigurări că nu există premisele unei crize alimentare.



„Vorbim de secetă cu consecinţe de până la 100% prejudicii în sudul Republicii Moldova, fiind vorba de Căuşeni, Ştefan Vodă, Basarabeasca. La grâu roada nu este cea aşteptată. Din ce s-a strâns până acum, pentru că la nord încă nu s-a finalizat procesul de recoltare, avem de la 2 la 4 tone la hectar. Este o roadă mult mai mică decât anul trecut, dar asta nu înseamnă că avem vreun pericol de criză alimentară. La sud, culturile de porumb sunt compromise, chiar dacă mai plouă, ele nu mai pot fi salvate. Mai poate fi salvată doar floarea-soarelui, dacă plouă ”, a spus Vladimir Bolea în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova.



Vladimir Bolea spune că pentru a depăşi situaţia critică din domeniul agriculturii este necesară restabilirea funcţionalităţii sistemelor de irigare şi sporirea accesului fermierilor la apele de suprafaţă. Pentru soluţii prompte, urmează să fie instituită stare de urgenţă în domeniul agriculturii.



„La următoarea şedinţă a CSE, Ministerul Agriculturii va veni cu propunerea instituirii situaţiei excepţionale în agricultură, ceea ce va facilita irigarea la scară mică şi accesul la sursele de apă. Paradoxul este că avem râul Nistru care are cotele scăzute, dar este totuşi apă şi alături este un pământ secetos. În acest context am discutat cu Ambasada SUA şi cu alţi donatori să identificăm ţări care ar putea să investească, cum a fost programul Compact ca să reabilităm sistemele de irigare centralizate”, a mai spus ministrul agriculturii şi industriei alimentare.



La 19 iulie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu şi roşu de secetă hidrologică în râurile din ţară, iar pentru râul Nistru a fost emis cod galben. În Nistru se atestă o scădere a apei cu 30 - 40 %, în râul Prut apa a scăzut cu 15-30% sub media multianuală a lunii iulie, iar în râurile mici cu 10 - 20 la sută.