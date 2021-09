Moldoveni exploataţi prin muncă în Rusia. Un suspect a fost reţinut

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), sub pretextul angajării la un loc de muncă în domeniul agriculturii, suspecţii organizau transportarea victimelor în Federaţia Rusă, iar ulterior, sub pretextul perfectării unor acte şi angajării la muncă, le sechestrau actele. În consecinţă, aceştia nu se puteau deplasa sau părăsi locul aflării, fiind obligaţi să facă diferite lucrări agricole. Invocând o pretinsă datorie, oamenii au muncit şi opt luni fără salariu.



Oamenii legii cooperează cu organele de drept din Federaţia Rusă pe respectivul caz.



Poliţia recomandă persoanelor care intenţionează să plece la muncă peste hotare să obţină cât mai multe informaţii despre persoana care le facilitează obţinerea locului de muncă, să afle denumirea, adresa şi datele companiei cu care urmează să semneze contractul de muncă, să reţină datele de contact ale misiunilor diplomatice moldoveneşti din ţara unde pleacă la muncă. Pe parcursul călătoriei, persoanelor li se recomandă să nu lase paşaportul persoanelor necunoscute sub niciun motiv. De asemenea, să informeze persoanele de încredere despre itinerarul călătoriei, locurile de cazare şi datele de contact.