Secretul notei maxime la Bacalaureat, dezvăluit de cei 7 elevi de 10 ai Sălajului. „Când îţi doreşti ceva cu adevărat, obţii“

Andreea Alexandra Balog, Denisa Diana Corondeanu şi Paul Iacob, absolvenţi ai clasei de Filologie, Ramona Claudia Ghilea, Lorena Florina Gorgan şi Alexandra Maria Olăhuţ, de la profilul Matematică-Informatică, şi Bianca Antonia Mureşan, de la profilul Ştiinţe ale Naturii sunt cei şapte sălăjeni cu 10 pe linie la Bacalaureatul din acest an. Toţi sunt absolvenţi ai Colegiului Naţional "Silvania" din Zalău, iar rezultatele pe care le-au obţinut au plasat unitatea de învăţământ pe locul 3 în topul naţional al şcolilor cu cele mai multe medii de 10.

"Decarii" sălăjeni susţin la unison că notele de la Bacalaureat sunt rezultatul seriozităţii şi pregătirii intense.

"Consider că o pregătire asiduă, profesori de elită care au crezut în mine şi o familie care m-a susţinut necontenit sunt cheia reuşitei mele. Totodată, participările la olimpiada naţională de istorie m-au ajutat să înţeleg ce înseamnă performanţa. Mă aşteptam la rezultat; am învăţat neîntrerupt în aceşti ani de liceu şi am terminat cu media 9,99", spune Paul Iacob, care vrea să urmeze Facultatea de Drept din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.

Tot pentru Drept va opta şi colega lui de clasă, Andreea Alexandra Balog. "Pot spune că rezultatul la limba română m-a surprins cel mai mult, fiindcă aici intervine subiectivitatea celui care corectează lucrarea. Legat de celelalte două materii, la logică ştiam că nu am greşit nimic după ce am consultat baremul, iar la istorie aveam din start cele mai multe speranţe şi aşteptări, fiind materia mea favorită. De pregătit m-am pregătit de la începutul clasei a XII-a, dar adevărul este că am avut şi noroc de profesoare de la care chiar am avut ce să învăţ, în cazul tuturor celor trei materii", mărturiseşte absolventa de 10.

Exerciţiu consecvent din timpul liceului

Lorena Gorgan a demonstrat că şi un elev de la ţară poate face performanţă: "Când îţi doreşti ceva cu adevărat, obţii. Faptul că sunt de la ţară nu a reprezentat niciodată o piedică pentru mine. Un elev care vrea să înveţe o va face indiferent de mediul din care provine sau de profesori".

Absolventa mărturiseşte că era convinsă că va primi note mari, însă nu se aştepta la 10 pe linie. "În spatele rezultatului stă cu siguranţă o muncă constantă, care a început chiar de acum patru ani, de aceea a fost mult mai uşor în ultima perioadă de pregătire. Sunt sigură că a ajutat mult şi faptul că am fost relaxată în timpul probelor de examen şi că am avut încredere în mine", a precizat Lorena, care vrea să studieze Medicina.

La rândul său, Ramona Ghilea consideră că în reuşita ei au contat nu doar pregătirea, ci şi atitudinea şi concentrarea din timpul probelor: "Consider că învăţarea constantă, precum şi aprofundarea prin exerciţiu în ceea ce priveşte matematica şi informatica au stat în spatele rezultatului. De asemenea, o atitudine pozitivă şi capacitatea de concentrare din timpul examenului joacă un rol important. M-am aşteptat într-o oarecare măsură, deoarece m-am descurcat bine la examene, dar cred că nu poţi fi niciodată sigur până ce nu vezi rezultatul". Ea se va înscrie la Facultatea de Matematică şi Informatică.

De aceeaşi facultate este interesată şi Alexandra Olăhuţ, o altă elevă de nota maximă a Bac-ului din acest an. Deşi a muncit mult, nu se aştepta la un asemenea rezultat. "Anul acesta am lucrat cel mai mult la matematică, iar în ultimele două săptămâni m-am axat pe română. Dar cel mai mult a contat exerciţiul consecvent din timpul liceului, care a făcut ca anul acesta să fie mult mai uşor decât mă aşteptam. Dacă noţiunile de bază şi tipurile de exerciţii sunt deprinse treptat şi din timp, pregătirea pentru bacalaureat constă doar în recapitulare. De asemenea, le sunt foarte recunoscătoare profesorilor, care m-au ajutat să mă pregătesc şi mi-au dat mereu încrederea că pot reuşi", menţionează ea.

Importanţa suportului moral

În spatele rezultatelor Denisei Corondean se află, pe de o parte muncă, pe de alta, sprijinul celor dragi: "Fără un suport moral puternic, personal, nu aş fi reuşit să îmi duc la finalizare străduinţă. Iar scopul nu a fost obţinerea rezultatului perfect, ci dorinţa de a valida ani îndelungaţi de studiu". Deşi media de la Bac nu este luată în calcul la admiterea la Medicină, Bianca Mureşan a reuşit să ia 10 pe linie. "Nu cred că am avut un secret pentru a obţine aceste note, altul decât învăţatul constant din liceu şi bazele pe care mi le-am clădit în generală. La matematică am început să fac variante de Bac după simulare, iar la română, mi-am citit toate operele cu două săptămâni înainte de Bac. O mare parte din tematica pentru biologie, proba la alegere, făcea oricum parte din tematica pentru admiterea mea la medicină". Rezultatul a luat-o, însă, prin surprindere: "Având în vedere că eu dau la UMF Cluj, examenul de BAC nu a fost o prioritate, deoarece nu aveam nevoie de medie, trebuia să îl promovez doar. Dacă aş fi fost întrebată după simulari ce note voi lua în Bac, nu cred că aş fi spus niciodată 10, pentru că sunt conştientă de muncă asiduă care trebuie depusă pentru aceste note. Cu toate acestea, odată cu trecerea probelor, am apreciat că voi avea o medie mare, dar m-am ferit să spun că voi lua 10 pe linie, pentru că mai ales la româna e vorba de subiectivitate, de cum îţi apreciază profesorul corector lucrarea".

