O angajată a DGASPC Vaslui, bătută pe stradă de o femeie ai cărei copii au fost scoşi din familie

Ramasă fără bani, după ce statul i-a luat cei doi copii, o femeie din judeţul Vaslui s-a năpustit asupra juristei DGASPC Vaslui, lovind-o cu brutalitate. Jurista tocmai obtinuse în instanta decizia definitiva de plasare a unuia dintre minori la un asistent maternal. Mama a urmărit-o la ieşirea din instanţă şi în dreptul unei parcări din apropiere a lovit-o cu o geacă pestă cap şi peste faţă, reproşându-i că o lasă fără copii.

Angajata DGASPC Vaslui a fost luata prin surprindere şi nu a avut nicio reacţie. Ulterior, si-a anuntat şefii, iar instituia a făcut astăzi plângere la poliţie împotriva agresoarei.



”A venit spre mine şi am fost lovita de trei ori cu geaca peste cap, faţă şi buze. Am intrat în panică. Am văzut că ea continua cu o ură de nedescris. M-a întrebat unde sunt copiii şi a început cu loviturile. Mama e disperată pentru că i-au fost sistate drepturile bănesti. Înainte de proces a venit la Directie şi a fost agitată, dar nu am crezut că poate acţiona aşa. Am revenit la Tribunal şi am povestit jandarmilor ce s-a întâmplat. Am anunţat judecatorul prin grefier”, a declarat jurista agresată.

Maria Perju, mama acuzată de agresiune, neagă acuzaţiile ea afirmând că nu îşi doreşte decât să primească înapoi cei doi copii.

Cazul familiei Perju se afla în evidenţa asistenţilor sociali din comuna Fereşti (judeţul Vaslui) încă din anul 2016, însă reprezentanţii Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui au intervenit abia în luna iunie, anul curent. Atunci, în spaţiul public au apărut fotografii cu mama, aflată cu o sticlă de alcool în mână, şi cei doi minori neîngrijiţi. Imaginile au fost surprinse de un martor în Autogara Vaslui. După ce a realizat fotografia, a distribuit-o pe reţelele de socializare, redând dialogul dintre mama şi cei doi minori, care îi cereau de mâncare. Deşi copiii îi spuneau că le este foame, femeia îi îndemna să bea „o gură de bere“, că le va trece, spunând că nu are bani să le cumpere de mâncare.

Femeia este cunoscută în sat pentru scandalurile pe care le provoacă. Ea a sărit la bătaie inclusiv la asistentul social de la primăria din comună.