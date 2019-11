Elevii de la LMK Vaslui au triumfat la Festivalul de Teatru Bilinigv de la Buzău

Organizat de Centrul Cultural Francofon Buzău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, L’Union des Français à l’Etranger (UFE) în parteneriat cu Institutul Francez din Bucureşti / Ambasada Franţei la Bucureşti, Teatrul „George Ciprian” Buzău, Delegaţia Wallonie-Bruxelles la Bucureşti, Festivalul de Teatru Bilingv Francofon „Eugen Ionescu” a reunit la sfârşitul săptămânii trecute, la Buzău, elevi din toate colţurile ţării, pasionaţi, deopotrivă, de teatru şi limbi străine.

Cu un număr record de tineri actori – 29 de elevi de gimnaziu şi de liceu coordonaţi de profesorii Mihaela Claudia Liteanu şi Alexandru Mîţă, trupa „Notre Théâtre * Teatrul Nostru * Our Theater” a Liceului ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui a prezentat cinci spectacole, pentru care s-au pregătit într-un timp record, mai puţin de o lună.

Spectacolele prezentate de elevii vasluieni

La secţiunea în limba română, prima piesă montată a fost „Grijuliu ca un frate » (adaptare după Ellie Bassan de Mihaela Claudia Liteanu, care a realizat şi regia spectacolului), în interpretarea elevilor-actori Horaţiu Dăniciuc, Matei Ninu, Ana Bucuci, Elisabeta Motaş, Ştefan Chiper, Teodora Antonache, Alex Cogălniceanu, Oana Butnaru, Ştefan Sava – o comedie de situaţii savuroasă, cu un hoţ atipic, care ajunge să-i plătească datoriile celui pe care urma să-l jefuiască.

A doua piesă s-a intitulat „O zi într-un an”, dramă socială după Alan Seymour de Mihaela Claudia Liteanu, în care au fost distribuiţi Tudor Visu, Miriam Gurguţă, David Dumitriu, Ştefania Gache, Octav Florescu, Bianca Costin, Matei Munteanu, Robert Bazon. În această piesă, este evidenţiată nedreptatea cu care societatea îi tratează pe veteranii de război şi sunt fin criticate inegalităţile sociale care conduc la răsturnarea scalei valorilor şi la lipsa de scrupule în luarea unor decizii capitale.

Secţiunea în limba franceză a festivalului a fost dominată de piesele trupei „Notre Théâtre * Teatrul Nostru * Our Theater”. Marionetele proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion” au descreţit frunţile spectatorilor în două spectacole deosebite. Primul spectacol în limba franceză a fost „La Princesse ensorcelée (Prinţesa fermecată)”, un spectacol de Alexandru Mîţă cu elevii clasei a VII-a a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Miruna Ilinca Creţu, Maricela Raluca Georgiana Enache, Alex Cogălniceanu, Teofan Corogeanu Bianca Ciuchilan.

Al doilea spectacol în limba franceză, intitulat „L’Ecole des magiciens (Şcoala magicienilor)”, regizat de Alexandru Mîţă, i-a avut ca protagonişti pe Alex Cogălniceanu, Cerasela Madalina Nechita, Bianca Ciuchilan, Daria Zaharia, Miruna Ilinca Creţu, Costel Cristian, Maricela Raluca Georgiana Enache, Ioan Eduard Rusu, Teofan Corogeanu, Bianca Rotariu (tot de la clasa a VII-a a LMK Vaslui). Au fost două comedii pline de culoare, într-o limbă franceză frumoasă, pline de învăţăminte strecurate în accentele de farsă şi comedie bufă.

A treia piesă prezentată la secţiunea în limba franceză, a fost comedia „Palace Hôtel Thanatos”, o adaptare de Mihaela Claudia Liteanu după o povestire de André Maurois. Umor negru de calitate şi critică subtilă a societăţii de consum care nu se pricepe să aprecieze fericirea decât după câştigurile de la bursă, piesa i-a reunit, în rolurile sale, pe elevii Tudor Visu, Miriam Gurguţă, Ştefania Gache, Andrei Munteanu, Octav Florescu, Matei Munteanu, Bianca Costin.

Aprecierea unanimă a juriului şi a publicului la adresa calităţii scenariului şi a interpretării celor cinci piese prezentate a adus, dincolo de aplauze, zece premii, atribuite Trupei „Notre Théâtre * Teatrul Nostru * Our Theater” a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”:

La Secţiunea în limba franceză:

Marele premiu: Piesa „L’école des magiciens” (spectacol de Alexandru Mîţă)

Premiul I: piesa „Palace Hôtel Thanatos” (după André Maurois, de Mihaela Claudia Liteanu)

Premiul II: piesa „La Princesse Ensorcelée” (spectacol de Alexandru Mîţă)

Premiul special pentru interpretare masculină: Tudor Visu

Premiul special pentru interpretare feminină: Bianca Costin

La Secţiunea în limba română

Premiul I: piesa „O zi într-un an” (după Alan Seymour, de Mihaela Claudia Liteanu)

Premiul II: piesa „Grijuliu ca un frate” (după Ellie Bassan, de Mihaela Claudia Liteanu)

Premiul special pentru interpretare masculină: David Dumitriu

Premiul special pentru interpretare feminină: Bianca Costin

Premiul special pentru interpretare masculină: Matei Ninu.

„Le mulţumim organizatorilor principali ai acestei manifestări de înaltă ţinută de la Centrul Cultural Francofon şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – îndeosebi doamnelor Maria Monalisa Pleşea (preşedinta Centrului Cultural Francofon) şi Liliana Ivănel, pentru efortul depus în asigurarea unor condiţii deosebite de desfăşurare a competiţiei şi în strădania de a organiza, an de an, o manifestare culturală autentică, demnă de numele fondatorului teatrului absurdului, care poartă spiritul întrepătrunderii celor două mari culturii europene – cultura franceză şi cea română, în beneficiul elevilor şi al profesorilor”, a menţionat inspectorul şcolar Alexandru Mîţă.

Trupa de teatru în limbi moderne a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui îşi desfăşoară activitatea, în perioada 2019-2021, sub egida proiectului Erasmus+ „Pantins pour l’inclusion”, pe care Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” îl coordonează, în perioada septembrie 2019-august 2021, într-un parteneriat internaţional ce cuprinde instituţii de învăţământ din Portugalia (Agrupamento de Escolas de Vialonga), Italia (Suola Media Frosinone 3), Cipru (Public Gymnasium Livadia) şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Pungeşti (jud. Vaslui, România). Aflată sub semnul înnoirii, trupa de teatru a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” şi-a luat un nume semnificativ: „Notre Théâtre * Teatrul Nostru * Our Theater”, pentru a sugera bilingvismul şi cooperarea în crearea fenomenului teatral.