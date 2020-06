După o discuţie cu matematicianul roman Vlad Mărgărint, un Universitar din SUA oferă lecţii gratuite profesorilor români despre cum pot preda online, prin tehnici simple, uşor de aplicat

Proiectul care se află deja în plină desfăşurare cu reprezentanţi ale marilor centre universitare din România, s-a concretizat dupa o discutie între fostul olimpic internaţional Vlad Mărgărint si Profesorul universitar american Jace Hargis.

Deşi în ultimii zece ani s-a aflat departe de România, urmând studii masterale şi doctorale la ETH Zurich şi la Universitatea din Oxford, Vlad Margarint originar din Bârlad, judeţul Vaslui nu a uitat ţara unde s-a format şi îşi oferă sprijinul ori de câte ori are ocazia.

La sfârşitul lunii martie, în urma unei mobilizări impresionante şi cu ajutorul unui grup de voluntari, a reuşit, într-un timp record să traducă ghidul Coreei de Sud pentru combaterea Covid-19, punându-l la dispoziţia autorităţilor române.

Ghidul poate fi găsit la https://www.proiectecovid.org/. În aceste vremuri, când unele spitale din tara sunt aproape de capacitatea maxima, e bine sa ne amintim, afirmă matematicianul, ca avem la dispoziţiie si aceasta resursa, în caz ca este nevoie de ea.

Vlad Mărgărint mărturiseşte că atât el cât si Bayar Menzat, alături de care s-a ocupat de coordonare, ca „acest lucru nu ar fi fost posibil, fara oamenii din proiect care au depus niste eforturi fantastice, oameni pe care îi găsiti pe prima pagina a ghidului si care merita tot respectul nostru”.

Fiind la curent cu dificultăţile cu care se confruntă învăţământul din România, în contextul pandemiei COVID-19, Vlad Mărgărint a luat legătura cu Prof. Jace Hargis, profesor universitar american cu o amplă experienţă în cercetarea pedagogică. Prof. Hargis s-a oferit să susţină cursuri online pentru profesorii din ţara noastră. Acesta este directorul centrului de predare si învăţare CTL de la New York University Shanghai, acolo unde Vlad Mărgărint este cercetător şi urmează studii postdoctorale.

Vlad Mărgărint a început colaborarea cu CTL pe predare online, după ce el însuşi, în luna februarie a trebuit să se pună la punct rapid şi să realizeze tipul acesta de predare. Vlad mărturiseşte că timp de două săptămâni a testat în afara orelor de lucru diverse platforme şi aplicatii, pentru a găsi varianta ideală pentru cursul sau. De aceea s-a gândit să vină în sprijinul profesorilor români cu soluţii care pot fi aplicate pe cele mai simple resurse.

”Cred ca la NYU Shanghai am fost printre primele universităţi din lume care am trecut la predatul online de la mijlocul lunii februarie 2020. Experienţa de la noi a fost documentată şi de revista ‘Nature’ la Nature articles. Sunt şanse mari ca în această toamnă să fie în continuare nevoie de o componentă de predare online şi cred că trebuie să ne antrenăm pentru asta. Când am început predarea online în februarie 2020 am încercat diverse tehnologii timp de doua săptămâni pentru a găsi varianta care mi se potriveşte pentru ceea ce aveam de făcut. Fiecare are ritmul sau şi ideea a fost sa creăm aceasta oportunitate acum la început de vară pentru ca domnii si doamnele profesoare sa aibă acces la cât mai multe idei si resurse pana în toamnă. Perioada aceasta, iulie-august, cât mai mai este vacanţă, ar putea fi folosită de doamnele şi domnii profesori din România, pentru a se adapta, până va reîncepe şcoala în septembrie. Exemplele din cadrul webinar-ului sper sa fie folositoare pentru toată lumea, eu sper sa găsească fiecare o metodă cu care rezonează. Metodele nu depind de tehnologii foarte avansate”, explică Vlad Mărgărint.

Activitatea online susţinută de profesorul Jace Hargis (foto jos) a fost structurată în două secţiuni distincte: învăţământ universitar şi învăţământ preuniversitar.

Cursurile online pentru secţiunea universitar se apropie de final, fiind organizate cinci şedinţe a câte trei ore. Vlad Mărgărint povesteşte că a ales zece universitari la marile centre ale ţării şi a încercat să acopere o gamă largă de specialităţi.

”Este un fel de studio de design de curs online, cum să-l faci de la zero. Cu tot felul de tehnici, cum să-ţi aliniezi lucrurile pe care vrei să le obţii din curs. Foarte mulţi au fost foarte încântaţi. Ideea a fost să aducem oameni tineri, să-i antrenăm să poată să dea şi mai departe. Mulţi dintre participanţi au rezonat. A fost un antrenament lung, de 15 ore, cu aplicaţii. Domnul profesor Jace Hargis este expert pe includerea tehnologiei în educaţie, are o viziune largă asupra acestor domenii . Lucrează cu toată lumea”, menţionează matematicianul.

În privinţa învăţământului preuniversitare, strategia este diferită, pentru că, recunoaşte Vlad Mărgărint, nu a avut foarte mult contact cu lumea preuniversitară. Astfel, prin intermediul aplicaţiei Supertech, profesorul Jace Hargis va susţine joi, 25 iunie, începând cu ora 16.00 un webinar prin intermediul aplicaţiei Zoom.Traducerea va fi simultana prin freeconferencecall.com. Profesorii români pot urmări evenimentul online aici.

„Eu sper şi îmi doresc să aduc ceva României prin acest demers, pentru că am avut semnale că în partea aceasta, a învăţâmântului preuniversitar a fost mai greu cu predatul online. Domnul profesor a fost de acord să ţină acest webinar cu metode efective de predat online. Practic este un set de scheme şi de aplicaţii care funcţionează, pe care le poţi învăţa uşor. Sfaturi care sunt destul de efective şi care îmi doresc să ajungă la câţi mai mulţi domni profesori din preuniversitar. Pentru că domnul acesta ştie despre ce se vorbeşte în cercetare, ştie ce merge, ştie şi ce s-ar putea aplica, ştie şi lucruri pe care le putem învăţa uşor, deci haideţi să fim atenţi. Am organizat evenimentul cu cei de la Superteach, au fost foarte deschişi de la început, m-au ajutat foarte mult să punem în valoare acest acest proiect. Eu sper să fie util pentru domni profesori şi doamnele profesoare din România”, a conchis Vlad Mărgărint.