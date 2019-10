Decizia uluitoare a judecătorilor în cazul interlopului din Vaslui acuzat că a luat cu forţa o elevă şi a siluit-o în scara unui bloc

Magistraţii Judecătoriei Vaslui au deschis schimbarea încadrării juridice a faptei, din viol în tentativă la viol, faptă pentru care l-au găsit vinovat pe Flavian Simon Angel Vidineac. Judecătorii au decis condamnarea lui Vidineac pentru tentativă la viol la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere! El are de urmat un program de supraveghere timp de 4 ani.

Judecătorii au dispus, de asemenea, ca pe parcursul programului de supraveghere, tânărul să efectueze 100 de zile de muncă în folosul comunităţii la Goscom Vaslui (societatea de salubrizare a municipiului) sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui! Pe durata programului de supraveghere şi încă trei ani după această perioadă Vidineac nu are voie să se apropie de victimă şi familia acesteia.

Judecătorii l-au obligat pe inculpat să achite victimei suma de 7.500 de euro cu titlul de daune morale. Sentinţa pronunţată miercuri, 2 octombrie, de Judecătoria Vaslui nu este definitivă. Judecătorii au decis menţinerea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat până la soluţionarea definitivă a dosarului.

Eleva luată cu forţa de pe stradă în timp ce vorbea cu mama ei la telefon

Agresiunea sexuală de care este acuzat Flavian Vidineac a avut loc pe 22 iulie 2018, pe cea mai circulată arteră a municipiului Vaslui, strada Ştefan cel Mare. În jurul orei 21.40, victima, o elevă de clasa a XI-a, se deplasa spre casă şi vorbea cu mama sa la telefon. La un moment dat, Vidineac s-a apropiat de ea, i-a smuls telefonul din mână şi, după ce a vorbit cu mama minorei, l-a băgat în buzunar.

Temându-se că ceva rău s-ar putea întâmpla, mama fetei, care era plecată la munte, a trimis mai multe mesaje pe telefonul fiicei sale, prin care îl avertiza pe agresor să-i restituie telefonul şi să o lase în pace pe fiica sa, căci altfel va anunţa poliţia.

Ulterior, Vidineac a apucat-o pe adolescentă de mâini şi a tras-o până în zona unui şanţ de beton aflat în spatele blocului 403, unde a forţat-o să stea în genunchi, a ameninţat-o şi a scuipat-o. In continuare a constrâns-o să-l urmeze până la intrarea în scara A, din spatele blocului 400, unde tânărul s-a dezbrăcat şi a forţat-o adolescenta să întreţină relaţii sexuale orale. Văzând că fata refuza, mai mult, plângea şi îl ruga să o lase în pace, tânărul a ridicat-o în picioare, a dezbrăcat-o şi a încercat să o violeze. Deşi speriată, adolescenta, a avut prezena de spirit şi i-a solicitat agresorului să meargă în alt loc să întreţină raporturi sexuale. Acesta a acceptat şi în timp ce îşi închidea pantalonii, profitând de neatenţia acestuia, adolescenta a reuşit a reuşit să fugă.

După ce a plecat de la faţa locului, Vidineac s-a deplasat la scara blocului din zona „Scândurica”, unde se aflau mai mulţi prieteni de-ai săi. Aici, se afla şi un tânăr care l-a anunţat pe Vidineac că a fost sunat mai înainte de tatăl victimei, care era îngrijorat de situaţia fiicei sale. Aflând de această situaţie, Vidineac i-a dat tânărului respectiv telefonul victimei, fără să spună de ce se află în posesia sa. Ulterior, în faţa anchetatorilor Vidineac a invocat că de fapt a găsit telefonul victimei pe jos şi că el nu încercase decât să o strângă în braţe pe victimă.

Alte tinere au demascat că au fost victimele aceluiaşi agresor

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care au instrumentat această anchetă, au demontat punctual apărările lui Vidineac.

În primul rând, din declaraţiile persoanei vătămate, ale tatălui ei şi din procesele- verbale de redare a mesajelor tip text trimise de inculpat pe telefonul persoanei vătămate, reiese că, deşi Vidineac a încercat de mai multe ori să aibă o relaţie cu victima, aceasta l-a refuzat, motiv pentru care tânărul s-a simţit ofensat, ajungând să-i adreseze ameninţări acesteia.

”Din probele administrate reiese că inculpatul nu este la primul comportament de acest gen, mai multe fete contactând-o pe persoana vărămată, ulterior săvârşirii infracţiunii şi susţinând că şi ele au fost agresate fizic şi sexual de inculpat”, au invocat procurorii în actul de sesizare al instanţei.

Apărările lui Vidineac au fost contrazise nu doar de victimă, ci şi de declaraţiile martorilor cu care aceasta a intrat în contact imediat după săvârşirea faptei. Aceştia au declarat că fata era speriată, plângea şi le-a spus că a fost abuzată sexual de inculpat.

Mai mult, concluziile medico-legale au indicat leziunile specifice unei infracţiuni de tentativă de viol sau raport sexual prin constrângere fizică. Leziuni pentru care victima a avut nevoie de 5-6 zile de îngrijiri medicale.

”Din probe reiese că persoana vătămată, în vârstă de 17 ani, este elevă în clasa a XI-a, are rezultate bune la şcoală, are viaţă familială sănătoasă, având o relaţie strânsă cu părinţii săi, ambii având studii superioare şi profesii în instituţii publice din municipiul Vaslui şi, de asemenea, are o relaţie sentimentală de mai mult timp, neavând niciun motiv să se compromită şi să se supună unei situaţii atât de neplăcute, prin susţinerea într-un mod mincinos că ar fi fost victima unui abuz sexual”, au mai arătat procurori care au realizat urmărirea penală în acest caz.

Deşi nu are un loc de muncă oficial, Vidineac îşi petrece perioade lungi din an la Londra, unde este acuzat că s-ar ocupa de afaceri dubioase. Pe conturile de socializare, tânărul îşi etalează opulenţa, postând fotografii din vacanţele extravagante.