Cele mai frecvente metode de înşelăciune cărora le cad victime românii: „străinul“, „deratizarea“ sau „detergentul“

Cea mai des întâlnită metodă de înşelăciune continuă să rămână ”Accidentul”, escrocherie ce a făcut mii de victime printre cetăţeni din toate colţurile ţării.





Poliţiştii din cadrul compartimentelor de prevenire au realizat o analiză a celor mai des întâlnite metode de înşelăciune, cum pot fi recunoscute acestea, şi îi învaţă pe români cum să se ferească de escroci.





Metoda Accidentul

Infractorii utilizează calităţi false (în general rudă cu victimele înşelăciunilor, avocat, procuror) şi solicită telefonic diferite sume. Banii sunt ceruţi sub pretextul că rude apropiate (fiu, fiică, ginere) sunt în spital sau au fost reţinute de organele de poliţie pentru săvârşirea unor accidente de circulaţie (cu victime decedate sau rănite grav). Banii solicitaţi reprezintă onorariul avocatului sau trebuie plătiţi victimei presupusului accident, pentru a fi evitată întocmirea unui dosar penal şi pedeapsa cu închisoarea.

Victimele sunt în general alese din rândul persoanelor vârstnice, vulnerabile, uşor de impresionat, care au membri din familie în străinătate şi care deţin bani la domiciliu. În prima fază, sunt contactate pe telefoanele fixe, fără afişaj electronic automat al numărului apelant, aceasta fiind o măsură de precauţie a infractorilor. Pentru reuşita unor astfel de acţiuni, aceştia mizează pe mai mulţi factori: incapacitatea de a evalua veridicitatea situaţiei în stare de anxietate şi condiţii presante; empatia sau compasiunea ridicată a victimei înşelăciunii, precum şi predispoziţia acesteia de a se încrede uşor în oameni. Sub imperiul emoţiilor cauzate de cele aflate, de cele mai multe ori, victimele nu mai reţin detaliile discuţiilor şi sunt uşor influenţabile, astfel încât, cu foarte mare uşurinţă, acceptă să transfere sume importante pe numele unor persoane pe care nu le cunosc, indicate de către escroci.

”Oricine poate fi implicat într-un accident de circulaţie, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală, nicidecum aspectul financiar. Atât victima, cât şi autorul unui accident rutier nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale de urgenţă. De asemenea, în conformitate cu reglementările în vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav, este anunţat de persoane oficiale, abilitate să facă acest lucru”, precizează poliţiştii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui.



Primul sfat al poliţiştilor pentru a evita o astfel de înşelăciune este să verificaţi dacă ruda respectivă este într-adevăr rănită sau a avut un accident, dându-i un telefon. Trebuie reţinut că nici Poliţia, nici Parchetul, nu reţin telefoanele mobile ale celor implicaţi într-un accident rutier. De asemenea, cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla ruda şi sunaţi la acele unităţi pentru confirmare. În niciun caz nu daţi crezare imediat unor "poveşti" anunţate telefonic de persoane care pretind că au calitate oficială, ci verificaţi informaţia printr-un apel la 112 sau sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie.

În cazul în care vă apelează telefonic astfel de persoane, amânaţi cât puteţi şi verificaţi dacă informaţia comunicată este adevărată sau nu. Solicitaţi interlocutorului cât mai multe detalii cu privire la evenimentul invocat (localitatea de producere a evenimentului, spitalul unde este internată victima, date de contact etc). Dacă nu vă sunt oferite astfel de informaţii, solicitaţi o întâlnire directă pentru a le da banii şi sunaţi în acelaşi timp la 112, cerând ajutorul Poliţiei. Se măresc astfel şansele de a identifica infractorii şi de a-i prinde în flagrant.

Cum să evitaţi escrocii



Pentru a împiedica "documentarea" hoţilor despre familia dumneavoastră, poliţiştii recomandă să fiţi atenţi la persoanele cu care intraţi în contact, pe stradă, în jurul blocului, aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmarească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră şi să afle detalii despre familie sau vecini. Nu primiţi în locuinţă persoane care pretind că sunt de la diverse societăţi comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis voiajori etc.), decât după ce aţi verificat actul de identitate şi legitimaţia de serviciu şi vă creează convingerea că au calitatea invocată. Nu le furnizaţi acestora informaţii despre membrii familiei dumneavoastră sau despre cei din jur! Cu ajutorul acestor informaţii, dumneavoastră sau alte persoane apropiate pot deveni victime ale infractorilor.





Nu răspundeţi unor solicitări prin care vi se cere să depuneţi diverse sume de bani într-un anumit cont, indiferent de motivul invocat! Ignoraraţi mesajele în care vi se spune că aţi fost desemnat câştigător, la concursuri la care nu aţi participat. Este foarte posibil ca cineva să încerce să vă înşele. Nu achitaţi niciodată în avans sume de bani pentru ridicarea unor premii; plata impozitelor sau a altor taxe se realizează ulterior încasării acestora! Dacă aveţi dubii, luaţi legătura cu reprezentanţii companiilor respective (de telefonie, de fabricare a autovehiculelor, de electrocasnice sau turism).



Nu oferiţi nici un fel de date cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice, indiferent de calitatea invocată de interlocutor! Persoanele juridice nu vă vor solicita astfel de date.



Nu trimiteţi coduri de reîncărcare electronică a cartelelor telefonice unor persoane străine, indiferent de calitatea pe care acestea susţin că o au! Dacă aţi făcut totuşi acest lucru, nu distrugeţi documentele de reîncărcare. Pe baza acestora, poliţiştii pot identifica autorii unor astfel de înşelăciuni.



Alte metode de înşelăciune



Alte moduri de operare folosite de infractori care se manifestă atât în mediul urban, cât şi în mediul rural sunt cele „prin ademenire” şi atribuirea de calităţi false. Şi acest tip de infractor este politicos şi oferă ceva spre vânzare sau pretinde a fi un reprezentant al unor autorităţi publice, companii de gaze, apă sau electricitate. Face parte din categoria persoane convingătoare şi insistente. Poate fi bărbat, femeie sau chiar un copil. Cere un pahar cu apă sau vrea să se spele pe mâini. Alţi infractori oferă produse promoţionale sau la un preţ redus.



Cerşetorul - persoane care bat la uşile oamenilor, cerşesc sau solicită un pahar cu apă. Din această categorie fac parte în general femeile şi copii. De fapt, aceste persoane certate cu legea folosesc orice poveste pentru a intra în casa victimelor.

Vânzătorul ambulant, întâlnită în special în mediul rural - sub pretextul că vând pături, lenjerie sau alte bunuri intră în curţile şi casele victimelor. Observă unde îşi păstrează banii şi apoi, prin distragerea atenţiei, comit furtul.

Lucrătorului la o companie de utilităţi - infractorii pretind că sunt reprezentanţi ai companiilor de gaz, apă, electricitate şi solicită accesul în locuinţă pentru verificări.

Detergentul - falşi vânzători bat la uşa victimei şi prezintă produse de curăţenie gratuite sau la preţuri promoţionale.

Deratizarea - sub motivul că sunt angajaţii unor firme care oferă servicii de deratizare primesc accesul în locuinţă.

Străinul - infractorii spun că nu sunt din localitate sau sunt cetăţeni străini şi nu au bani româneşti asupra lor; solicită victimelor să le schimbe sume în valută. Iau banii şi lasă garanţie o geantă în care spun că au valută sau bunuri de valoare. Motivează nevoia de bani cu o urgenţă medicală.

Odată ce ajung în locuinţă, infractorii distrag atenţia victimelor, le trimit în altă cameră pentru a aduce un lucru, timp în care caută bani sau bunuri de valoare. Unii infractori lucrează în echipă: în timp ce primul distrage atenţia victimei (de exemplu stau în bucătărie cu uşa închisă), celălalt pătrunde în apartament şi caută în camere.

Infractorii pot oferi lucruri spre vânzare sau să le fie schimbată o bancnotă, tocmai pentru a observa unde victima ţine banii.



Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude Poliţia vă recomandă insistent să:

• nu luaţi în considerare eventualele mesaje în care sunteţi desemnat câştigător, fără temei, al vreunui concurs/sondaj organizat de o firmă de renume şi cu o puternică reputaţie;

• nu trimiteţi date personale sau copii după cartea de identitate, cărţi credit/debit, etc. pe e-mail/fax;

• nu acceptaţi în nici un caz să trimiteţi persoanelor necunoscute bani în avans pentru aducerea unui autoturism sau alt bun, la care aţi fost anunţat câştigător;

• nu furnizaţi date confidenţiale prin telefon dacă apelul provine de la un număr ascuns sau un număr de mobil pe care nu-l cunoaşteţi; niciodată o societate nu va solicita aşa ceva, garantat este o tentativă de fraudare!

• nu expediaţi sume de bani prin mandate on-line, nu depuneţi bani în contul unor persoane necunoscute şi nu comunicaţi codul de reîncărcare al cartelei telefonice.

• acordaţi maximă atenţie persoanelor care sună la uşa dumneavoastră sau pe care le introduceţi in casa!

• dacă persoana necunoscută se prezintă într-o calitate oficială, solicitaţi legitimaţia de serviciu şi notaţi datele de pe document!

• verificaţi cu atenţie persoanele care sună la uşă sub pretextul unor reparaţii de orice fel, încasarea unor taxe, deratizare sau cele care solicită să le închiriaţi o cameră!

• nu primiţi în casă cerşetori, negustori ambulanţi, sau orice alte persoane necunoscute!

• obişnuiţi copiii să nu deschidă uşa nimănui în lipsa dvs. să nu trădeze că sunt singuri în casă!

vegheaţi cu atenţie la persoanele cu care se împrietenesc copiii dumneavoastră!