Rulota-frizerie care face senzaţie în satele din Timiş. O afacere bănoasă care a costat doar 4.000 de euro FOTO

În faţa birtului din satul Grabaţ şi-a făcut apariţia o frizerie mobilă. Este vorba de o rulotă din generaţia anilor ’80, transformată într-un salon de tuns, care-i aşteaptă pe localnici să să-şi aranjeze podoaba capilară. Va sta acolo timp de o săptămână, iar apoi va pleca într-un alt sat. Iniţiativa îi aparţine lui Alexandru Jelescu, care deţine de câţiva ani o frizerie în Jimbolia. Pentru mulţi dintre clienţii săi veneau tocmai din satele din jur, Alexandru s-a gândit că ar fi bine să meargă el la oameni.

„Un prieten mi-a spus că are o rulotă. Văzusem un filmuleţ cu o frizerie făcut într-o maşină. Am zis că este exact ce îmi trebuie. Am cumpărat-o şi am făcut din ea frizerie. Am scos totul afară şi am reconstruit interiorul. Chiar a ieşit ceva frumos. Se leagă la curent, are apă caldă, apă rece, climă. Tot ce trebuie unui salon normal. Investiţia a fost de până în 4.000 de euro. Vom merge în localităţile din împrejurimi. Plătim curentul pe unde ajugem, chirie, tot ce trebuie. Avem doi frizeri care tund. O să vedem pe parcus, ne vom adapta în funcţie de clienţi”, a spus Alexandru Jelescu.

Preţurile pentru un tuns sunt între 20 de lei şi 35 de lei



Grabaţul este prima localitate în care a ajuns rulota-frizerie, următoarea va fi Lenauheim. Până acum reacţiile au fost foarte bune. E nevoie de programare, aşa mulţi vor să se tundă.



“Lumea a reacţionat foarte bine. Au rămas uimiţi. Am făcut câteva probe şi la Jimbolia, să vedem cum merge, oamenilor le-a plăcut. E ceva nou. Preţurile pentru un tuns sunt între 20 de lei şi 35 de lei. Un serviciu complet, tuns, spălat, barbă ajunge la 50 de lei”, a mai declarat Alexandru.





"Dacă toţi tinerii pleacă nu se mai dezvoltă România"

Alexandru Jelescu s-a apucat de acestă profesie în urmă cu patru ani, dar a cochetat cu tunsul încă din copilărie.



“Totul a început pe la 13 ani, când un prieten avea o maşină de tuns. Am zis să ne tundem. Eu pe el, el pe mine. După aceea au început cursuri, seminarii, specializări, iar apoi am deschis frizeria din Jimbolia. Profesez de patru ani, dar cred că mai sunt vreo doi ani de studii. Mulţi frizeri pleacă dincolo, pentru că se câştigă bine, dar eu nu am vrut să plec. Dacă toţi tinerii pleacă nu se mai dezvoltă România. Mi-am făcut o echipă în care cel mai tânăr are 16 ani. Vreau să-i iniţiez în arta asta şi să le arat că se poate trăi bine şi aici”, a adăugat frizerul.

Alexandru s-a implicat şi în câteva acţiuni proiecte umanitare. Anul trecut, banii strânşi pe o săptămână în frizeria din Jimbolia i-a donat pentru cumpărarea a 22 de tablete noi, care au fost donate elevilor din localitate.