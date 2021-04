„Revoluţia bunei guvernări” la Timişoara. „Joiana” şi „Oul Bănăţean”, somate să elibereze domeniul public

Firmele care deţin automatele de lapte proaspăt „Joiana”, automatele de ouă proaspete „Oul bănăţean” sau dozatoarele de apă plată şi sifon „Aqua Strop” au fost notificate la finele lunii martie să elibereze domeniul public în termen de şapte zile de la data primirii notificării. Ulterior, termenul a fost prelungit, urmând să expire în aproximativ o săptămână.

Un reprezentant al „Joiana”, idee de afaceri pornită de la Timişoara în urmă cu mai bine de 10 ani, dezvoltată la nivel naţional şi validată inclusiv la nivel european, a declarat pentru „Adevărul” că a fost şocat în momentul în care a prmit notificarea de ridicare a celor trei dozatoare de lapte de pe domeniul public, ştiind că funcţionează perfect legal.

„Noi de mai mult de 10 ani funcţionăm perfect legal, cu foi de vărsământ eliberate de primărie. Ultima plată o avem în decembrie. Nu aveam cum să funcţionăm de 10 ani cu vreo fisură legislativă pentru că avem controale lunare de la DSV şi DSP.

Am fost notificaţi că dacă nu ridicăm aparatele vom suporta costurile pentru ridicare, pentru repararea trotuarelor. Parcă am fi ultimii borfaşi. Asta după ce am primit locul întâi la topul firmelor pentru domeniul nostru de activitate. Am întrebat: de ce? Au venit nişte tineri, au spus că nu ştiu, că aşa e ordinul. Ne-au dat afară ca pe nişte vânzători de seminţe. Păi eu vând gumă în staţia de troleibuz?!”, a declarat reprezentantul „Joiana”, convins că cineva încearcă să îl scoată de pe piaţă atât timp cât i-au fost luate la ţintă şi automatele amplasate pe terenuri private.

„Eu ce fac cu vacile?”

Reprezentantul firmei care deţine dozatoarele de lapte proaspăt susţine că o închidere intempestivă a dozatoarelor dă peste cap activitatea în ferme. „Ce fac cu vacile? Cine le mulge? Ce fac cu cantitatea aia de lapte pe care o am prognozată de atâţia ani de zile? Este ceva incredibil”, a declarat reprezentantul „Joiana”, care are în proiect inclusiv dezvoltarea unei fabrici de automate pentru ouă şi lapte care să fie exportate.



„Automatele de lapte le fabricăm integral noi. Am produs şi am vândut două sute şi ceva de aparate. Nu am luat nici fonduri europene, nici ajutoare de la stat, am făcut totul pe muncă silnică. Păi ăia de la Cluj să aibă aşa ceva, un hub din ăsta, s-ar lăuda cu el”, a mai declarat reprezentantul „Joiana”.

Reprezentantul fermei de găini care produce ouă pe care le vine prin intermediul automatelor „Oul bănăţean” nu a vrut să comenteze notificarea trimisă de primărie.

La rândul său, Carlo Marchegeano, italianul care a adus la Timişoara, în premieră pentru România, „Aqua strop”, dozatorul care se racordează la reţeaua de apă a oraşului, oferind apă plată, apă plată răcită sau sifon, a declarat că încearcă să aibă o discuţie cu primăria pentru găsirea unei soluţii pentru că, datorită dozatoarelor pe care le-a dezvoltat, au fost economisite numai în 2020 aproximativ 1,2 milioane de sticle de plastic.

„Discuţia este că nu s-a făcut o licitaţie. Am avut un fel de contract de ocupare temporară a domeniului public. Am înţeles că se vrea să se scoată toate tonetele din spaţiul public. Noi am cerut să avem o întâlnire, dar e complicat să poţi să ai o şedinţă cu primarul sau cu un viceprimar. Aceasta este situaţia în momentul de acum. Noi am trimis o scrisoare prin care am cerut să ne amâne pentru că avem 13 aparate de peste 200 de kilograme fiecare, sunt conectate la apă, la curent. Avem nevoie de cel puţin 60 de zile”, a declarat Carlo Marchegeano pentru „Adevărul”.

Notificările, parte a „revoluţiei bunei guvernări”

Surse din Primăria Timişoara au declarat pentru „Adevărul” că notificările prin care s-a cerut eliberarea domeniului public fac parte din „revoluţia bunei guvernări” promise de Dominic Fritz în campania electorală.

Potrivit aceloraşi sure, firmele care au primit notificări de eliberare a domeniului public ar funcţiona de ani de zile într-o zonă „gri”, fiindu-le permis să funcţioneze pe baza unei taxe de ocupare a domeniului public, care ar putea fi percepută, în mod normal, doar temporar.

Pe de altă parte, consilierul pentru comunicare al primarului Dominic Fritz, Bogdan Marta, susţine că fosta administraţie a tolerat „parazitarea domeniului public” de către firme care au ocupat domeniul public ilegal sau la un moment dat l-au ocupat legal, dar şi-au continuat activitatea ilegal, la expirarea contractelor.

„Oraşul e parazitat de diverse construcţii amplasate pe domeniul public ilegal sau care au fost păstrate şi tolerate să continue activitatea în mod nelegal. Erau tolerate de administraţia publică. Noua administraţie a identificat această problemă şi lucrează la o soluţie în aşa fel încât aceste activităţi să devină legale”, a declarat Bogdan Marta, potrivit căruia notificările de eliberare a domeniului public fac parte dintr-o campanie mult mai amplă ale cărei detalii vor fi comunicate în cursul săptămânii viitoare.

Şeful Poliţiei Locale Timişoara, Dumitru Domăşneanu, a declarat că de la finalul lunii martie până în prezent Poliţia Locală a trimis notificări pentru 77 de locaţii în care sunt amplasate panouri publicitare sau reclame montate ilegal. De asemenea, pe lângă notificările pentru dozatoarele de apă, lapte şi ouă au fost trimise notificări şi pentru 25 de terminale de plată a facturilor şi 50 de chioşcuri de ziare.

