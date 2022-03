Un lider religios din Rusia denunţă războiul din Ucraina. Ce i-a transmis lui Putin înainte de invazie

În scrisoarea deschisă transmisă creştinilor evanghelici „din întreaga lume”, Vitaly Vlasenko arată că „deplânge” ce a făcut ţara sa „în recenta invazie militară asupra unei alte ţări suverane, Ucraina”. „Pentru mine, ca şi pentru mulţi alţi creştini, invazia militară a fost un şoc. Nici în cele mai urâte vise nu mi-am putut imagina ce se vede acum în Ucraina. Două popoare strâns legate între ele, în care mulţi oameni sunt creştini devotaţi (majoritatea ortodocşi), se află acum într-o luptă aprigă, în care o parte urmăreşte demilitarizarea Ucrainei, iar cealaltă căutând să-şi elibereze ţara de ocupaţie”, arată pastorul rus în scrisoarea deschisă transmisă creştinilor evanghelici.



În aceeaşi scrisoare, Vitaly Vlasenko arată că mulţi ruşi şi ucraineni au relaţii de familie.

„Un rus poate avea fiice şi nepoţi care locuiesc la Kiev; un ucrainean poate avea copii care trăiesc şi lucrează la Moscova. Astăzi, durerea, frica şi întristarea profundă pentru cei dragi şi pentru viitorul propriilor vieţi şi ţări străpunge inima multor oameni ca un cuţit, pentru că, după cel de-al Doilea Război Mondial, nimeni nu ştie care sunt limitele şi consecinţele războiului.

Astăzi, mor soldaţi de-o parte şi de cealaltă. Sentimentele paşnice sunt distruse în mijlocul bombardamentelor, iar oamenii au făcut un imens şir de refugiaţi în Europa: femei, bătrâni şi copii. Toate aceste evenimente îmi produc întristare, amărăciune şi regret pentru deciziile luate de conducerea ţării mele şi o mare compasiune pentru cei care suferă ca urmare a acestei decizii”, a mai arătat secretarul general al Alianţei Evanghelice din Rusia.

Pastorul rus arată că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a preveni „acest război şi invazia militară”.

„În calitate de Secretar General al Alianţei Evanghelice Ruse, am scris o scrisoare deschisă preşedintelui Vladimir Putin cu o zi înainte de invazie, în care am susţinut cererea liderilor religioşi ai Ucrainei pentru o soluţie paşnică a tuturor conflictelor. Am chemat la post şi rugăciune pentru pace şi armonie între Rusia şi Ucraina.

Alianţa noastră a luat parte la rugăciunea publică alături de liderii ruşi, ucraineni şi europeni pentru reconcilierea tuturor părţilor. Alianţa Evanghelică Rusă a oferit asistenţă umanitară pentru peste 500 de refugiaţi din Ucraina, sosiţi în sudul Rusiei.

Am iniţiat o masă rotundă şi o conferinţă internaţională ulterioară pe tema conflictelor militare şi politice. Astăzi, în calitate de cetăţean şi Secretar General al Alianţei Evanghelice Ruse, îmi cer scuze tuturor celor care au suferit, au pierdut persoane dragi şi rude sau şi-au pierdut locuinţa, ca urmare a acestui conflict militar.

Rugăciunea mea este să găsiţi putere de la Domnul să întindeţi o mână de solidaritate şi iertare, astfel încât să putem trăi ca popor al lui Dumnezeu în lumea aceasta. Tatăl nostru ceresc să ne ajute pe toţi”, îşi încheie mesajul pastorul Vitaly Vlasenko.

