Primul hotel Ibis din Timişoara aduce o premieră europeană. Un asemenea concept mai există doar în Bangkok

GALERIE FOTO Accor, lider pe segmentul de călătorii şi stil de viaţă în lume, îşi dezvoltă reţeaua hotelieră din România prin intrarea în Timişoara, principalul centru social, economic şi cultural din vestul României. Primul hotel Ibis a fost construit pe platforma Timco, după ce Accor a semnat un contract de management pe o perioadă de 15 ani cu Hotel Development S.A deţinut de Marius şi Emil Cristescu. Construcţia a început în vara anului 2018, iar în această decembrie s-a făcut recepţia oficială a lucrărilor.

Hotelul nou construit va oferi 200 de camere şi este primul hotel Ibis din Europa care va îmbrăca noul concept Square – un design nou creat de un studio de arhitectură din Thailanda. Hotelul Ibis din Timişoara va fi condus de Călin Ile, un hotelier cu 20 de ani de experienţă, petrecută în slujba brandului Ibis, care este şi preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR).

Călin Ile a oferit un interviu pentru Adevărul în care a povestit despe noul Ibis de la Timişoara, despre provocările aduse de pandemia de coronavirus sau despre turismul din România.

Adevărul: Ibis este al doilea hotel al grupului Accor în Timişoara, după Mercure, deschis anul trecut. De ce a ţinut cont grupul francez când s-a decis să intre în forţă în Timişoara?





Am analizat mult piaţa din Timişoara înainte de a ne îndrepta cu acest proiect spre oraş. Am văzut că există o cerere de camere, în special în timpul săptămânii, dar că oferta existentă era insuficientă şi aici mă refer mai ales domeniul economic. Ne-am dat seama că s-ar preta un hotel de clasă economică, un hotel de talie mare care să poată găzdui atât grupuri, care vin pentru evenimente culturale, sportive etc., dar şi individuali, care aleg un hotel recunoscut pentru un raport calitate-preţ. Ibis e recunoscut la nivel mondial că oferă o calitate corectă la un preţ corect. Sigur că ne bazăm pe potenţialul turistic al oraşului şi potenţialul de bussines. Dar vrem să contribuim ca Timişoara să devină o destinaţie de city break. Vrem să ajutăm şi noi oraşul să îşi pună în valoare potenţialul turistic.

Hotelul de pe platforma Timco Sursa Ibis



- Hotelul de Timişoara vine cu o premieră pentru Europa. Despre ce este vorba?

Conceptul Square cu care venim în Timişoara este unul inedit, designul interior este făcut de o casă de arhitectură din Thailanda. În acest moment, în lume există un singur hotel pe acest concept. Conceputul Ibis Square mai exisă doar în Bangkok. Ce înseamnă conceptul Ibis Square? Este un hotel adaptat cerinţelor zilei de azi. Lumea e dinamică, foloseşte laptopul. Nu va exista o recepţie clasică, e practic un hub social. Turiştii şi oamenii din comunitate pot să vină să folosească în acelaş moment locaţia noastră, pentru a bea ceva, pentru a se relaxa, pentru a socializa, pentru a munci. Să munceşti dintr-un hotel devine o obişnuiţă. Este vorba de flexibilitate şi dinamism.

- Concret, ce va fi în acest hotel?

Primul ingredient e muzica. Este identate noastră. Ibis susţine multe concerte din Europa, printre care Sziget Budapesta. Încercăm să fim o platformă şi pentru tinerii muzicieni din oraş, în cadrul conceptului nostru de restaurant, Charlie’s Corner, bazat pe o varitate mare de bere, meniuri, pizza, grill. Avem o terasă generoasă, multe locuri de parcare. Lounge-ul hotelului va avea parte de o scenă disponibilă tinerilor artişti locali, pentru concerte live. Vrem să-i ajutăm să crească pe tinerii muzicieni.

- Pare mai mult un centru cultural decât un hotel…





Este o tendinţă mondială. Hotelurile nu mai sunt locaţii care îi deservesc doar pe cei aflaţi în tranzit, ci sunt locaţii care deservesc întreaga comunitate. Vrem să ne integrăm în oraş, să aducem un plus prin apariţia noastră. Avem şase săli de evenimente de diverse capacităţi, pentru evenimente, conferinţe, seminarii, apoi, evenimente gen nunţi botezuri, zone de relaxare. Sunt trei zone de sport şi de relaxare; sală de fitness, billiard, tenis de masă.

Sală de conferinţe la Ibis Sursa Ibis



- Sunteţi din 2015 preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România. Din această calitate cum apreciaţi că a fost anul 2020 pentru hotelierii din România?

A fost un an pe care vrem să-l uităm! Industria HoReCa a suferit cel mai mult în pandemie. Încă n-am trecut de ea. Ne luptăm în continuare cu această pandemie. Mulţi n-au rezistat, mulţi nu mai lucrează în acest domeniu, a fost un an greu. Partea pozitivă este că simţim muguri de speranţă. Lumea începe să caute cuvântul “travel” pe Google. Pentru populaţie cel mai important aspect după pandemie este revenirea la călătorie. Iată că noi suntem în măsură să deschidem un hotel nou. E un semn de încredere, că ne putem relua viaţa într-o nouă normalitate. Sunt optimist că undeva din luna mai lucrurile se vor relaxa ca urmare a campaniei de vaccinare şi în plus am învăţat să trăim cu acest virus.

- Ce anume a ţinut totuşi în viaţă hotelurile? Turismul local, adică românii nu au mai plecat atât de mult în străinătate şi au preferat să umble prin ţară?







Călin Ile s-a născut la Marghita, judeţul Bihor Sursa arhiva personală

Sunt trei lucruri care au ţinut în viaţă. Primul şi cel mai important este faptul că operatorii şi-au alocat din resursele lor proprii să îşi ţină afacerea în viaţă. Mulţi au apelat la rezerve ca să îşi ţină afacerile. Al doilea lucru pe care îl menţionăm e statul care prin anumite forme de ajutor a susţinut economia şi mă refer în special la sprijinul forţei de muncă. Din păcate, celelalte măsuri întârzie cu grantul, ajutorul de stat. Şi al treilea lucru - forma de turism domestic, care a făcut ca totuşi populaţia să petreacă vacanţe în interiorul ţării. Peste tot în lume s-a întâmplat acest lucru. Încercăm să-i facem pe localnicii să stea acasă şi să consume în hoteluri şi restaurantele din destinaţia lor sau în destinaţii aflate în apropiere, la câteva ore distanţă cu tren sau maşină.

- Înainte de pandemie era o problemă cu lipsa personalului hotelier. Au început să aducă personal din Asia în foarte multe hoteluri din Bucureşti. Există în continuare problema asta?



Dacă în 2019, cea mai mare ameninţare putea să fie lipsa forţei de muncă, anul acesta sigur nu a mai fost presiune pe forţa de muncă pentru că nu a mai fost activitate, însă cred că de la anul va reveni o anumită presiune pe forţa de muncă pregătită. Cei care au calificare bună, specialiştii, vor fi căutaţi. Operatorii din turism nu îşi vor mai permite să angajeze oameni fără calificarea potrivită. Şi atunci, cei care vor fi educaţi corespunzător şi vor presta serviciile de nivel înalt vor fi căutaţi şi pe acest nivel va fi criză. Pe restul nivelelor probabil că nu şi aici va fi nevoie să intensificăm partea de educaţie. Pentru că vom găsi forţă de muncă necalificată multă pe care trebuie să o educăm pentru performanţă, însă vom avea criză pe forţa de muncă de nivel înalt.

- Este ştiut că nu toate hotelurile din ţară s-au ridicat la pretenţiile oamenilor. Cum vi se pare că au evoluat hotelurile din România în ultimii ani?

Deseori s-a discutat despre nivelul serviciilor şi calitatea hotelurilor din România. E clar că în timp a crescut mult nivelul pe care îl oferim, dar încă nu am ajuns la acea maturitate, o piaţă matură care să ofere omogen, peste tot, un anumit nivel de servicii. Încă sunt fluctuaţii de la o zonă la alta, sunt zone unde prestaţia se ridică la nivel european şi aici sunt în general hotelurile de oraş, de zonă urbană, unde cererea turiştilor străini a fost mai predilectă, mai prezentă şi a pus presiune pe nivelul serviciilor. Au rămas zone în special de pe litoral care nu au ajuns la nivel, zona de balnear mai are nevoie de investiţii multe... Suntem într-o creşteră continuă, dar nu există o creştere omogenă. Dacă ar fi să fac o paralelă a întregii pieţe hoteliere din România, aş spune că suntem la un nivel de adolescent, a unui tânăr care pretinde mult, dar care încă mai are multe de învăţat. Ştiţi cum e tânărul în adolescenţă, i se pare că tot ce se zboară se mănâncă, că toată lumea e a lui, dar sunt unii care vin şi spun că mai are de crescut şi mai trebuie să se pregătească pentru a fi într-adevăr competitiv. Deci piaţa hotelieră din România e la nivel de adolescenţă şi mai are puţin până să atingă stadiul de maturitate.





Cameră la Ibis Sursa Ibis



- Ce caută românii? Ce hoteluri?



Din păcate, pentru marea majoritate a cererii din România primul argument e preţul. Dar turiştii cu discernământ şi cu experienţă internaţională şi cei care au călătorit mai mult încep să caute servicii de nivel şi atitudine potrivită. Din fericire, sunt din ce în ce mai mulţi turişti cu discernământ şi cu experienţă internaţională care au cunoscut şi au văzut alte locuri şi aceştia cer servicii de calitate, un anumit tratament şi atitudine din partea prestatorilor şi sunt dispuşi să plătească în consecinţă pentru aceste servicii. Şi turiştii ne ajută să ne maturizăm mai repede. E un tot unitar. Nu putem să vorbim de o piaţă hotelieră matură, fără să vorbim de un turist educat. La rândul lor, turiştii nu pot să aibă aşteptări de la noi să fim prestatori de nivel internaţional, atâta timp cât turiştii nu îşi ridică şi ei nivelul pretenţiilor şi nivelul implicării.

- Grupul Accor s-a gândit să deschidă Ibis şi cu gândul la Timişoara Capitală Culturală Europeană?







A fost un argument în plus, dar nu decisiv. Pentru grupul Accor, oraşul Timişoara este foarte important şi la ora asta este al doilea oraş din ţară, după Bucureşti, având un Mercure deschis în toamnă şi un Ibis care se deschide acum în primăvară şi să nu uităm că centrul de servicii prin call center pentru întreaga Europă îl avem tot în Timişoara, unde avem peste 75 de angajaţi care lucrează oferind servicii suport pentru toate hotelurile Accor din Europa. Este de ceva timp, iniţial a oferit doar pentru Franţa şi Germania, pe urmă am extins. Sediul lor e chiar aici aproape de noi, e o companie locală din Timişoara cu care am semnat contract pentru furnizarea acelor servicii. Pentru noi, Timişoara e un oraş extrem de important din aceste considerente şi sigur că venirea capitalei culturale sau acest eveniment dă şi mai mare amploare prezenţei noastre aici. Eu cred că în următorii 3-5 ani, Accor va mai avea cel puţin încă două proprietăţi în Timişoara.

Se va face o conectare cu City Business Center pentru acces auto şi pietonal Sursa Ibis



- Din punct de vedere turistic cum vi se pare Timişoara şi zona aceasta?

Foarte multe de oferit, foarte puţin fructificat. Eu am mai fost în copilărie în Timişoara, aveam o impresie despre oraş, dar din 3 septembrie de când m-am mutat în oraş în fiecare zi sunt surprins de ceea ce oferă Timişoara. Cred că nu e scos destul de mult în evidenţă potenţialul inovativ, starea de spirit pe care o oferă acest oraş, este un anumit mindset aici şi nu degeaba Timişoara e oraşul Revoluţiei, muzicii rock, al inovării şi atât de multe alte adjective pe care aş putea să le pun alături de Timişoara. Din păcate, toate acestea nu sunt puse într-un coş, tot unitar, cu care Timişora să iasă în lume şi să se mândrească. Nu există un management al destinaţiei Timişoara care să facă lumea curioasă să vină să vadă ce se întâmplă, ce istorie şi tot ce are inedit. Deci trebuie să îi facem curioşi pe oameni să vină, să îi facem pe cei care vin pentru business să facă să mai stea o zi în oraş, să zică da, merită să mă duc şi să văd fabrica de bere cea mai veche din ţară sau iluminatul electric sau alte inovaţii cu care Timişoara se mândreşte. Pentru asta trebuie să facem un birou, o organizaţie de management al destinaţiei, managementul destinaţiei e vital, unde noi, operatorii din industrie, alături de autoritatea publică să ne punem umăr la umăr şi să zicem asta are de oferit Timişoara, cu asta putem să ieşim să ne mândrim în lume, că nu degeaba se zice că timişoreanul îşi poartă cu mândrie, cu fală, renumele său şi să facem populaţia din Timişoara conştientă şi mândră că trăieşte în acest oraş. Acesta ar fi un prim pas. În momentul în care populaţia din Timişoara va deveni un promotor şi un susţinător al oraşului şi va vorbi frumos pe unde trece în lume despre oraşul său atunci vom ajunge la punctul în care Timişoara va fi o destinaţie turistică. În care să vii într-un city-break, să ai ce să faci în două-trei zile, să vezi, să trăieşti, să simţi, să te bucuri.





