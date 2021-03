O membră a USR a demisionat după scandalul de la Timişoara: „Vezi-ţi de treaba ta, fato, că politica nu e de tine”

Corina Petre, membră activă a USR Timiş, a demisionat din partid în urma scandalului „flămânzi sub acoperire” declanşat de consiliera USR Ana Munteanu, care a descins cu jandarmii într-un restaurant despre care avea date că nu respectă măsurile de protecţie sanitară.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Corina Petre a arătat că în ultimele două campanii electorale a lucrat pentru USR ca grafician, fiindu-i plătită o parte din muncă. În aceeaşi postare, Corina Petre mai arată că a crezut cu tărie în USR, chemându-şi prietenii să voteze candidaţii partidului, inclusiv pe „celebra noastră consilieră, Ana Munteanu”.

„Nu numai că am lăudat-o public pe aici, dar, anterior, atunci când noi ne-am votat intern viitorii candidaţi, îi dădusem girul meu, acordându-i punctajul maxim pentru a ajunge în Consiliul Local din Timişoara.

Şi nu numai că am susţinut-o, pe ea ca şi pe alţii, cu toate puterile unui simplu membru de partid, în campania electorală pentru alegerile Locale am fost graficianul de ”serviciu”, eu am paginat şi machetat aproape toate materialele electorale din campania pe judeţ. Şi la Parlamentare, tot eu”, a scris Corina Petre, pe Facebook.

„Punerea «în scenă» a fost absolut cretină”

Corina Petre mai arată în anunţul privind demisia din paritd că nu contestă că Ana Munteanu avea dreptate şi nu contestă că în restaurantul în care a descins consiliera USR se încălcau regulile, dar „punerea «în scenă» a fost absolut cretină”.

„Şi, printre altele, există instituţii ale statului care se ocupă cu infiltrări, flagranturi, urmăriri, nu un Consilier Local trebuie să facă asta. Am intrat în USR ca să întăresc puterea instituţiilor, nu să o duc în derizoriu. Am intrat în USR ca să ajut partidul, nu să atrag asupra lui tot hate-ul României şi să creez necredibilitate asupra celorlalţi colegi”, a mai scris Corina Petre.

Corina Petre a mai arătătat că s-a gândit să demisioneze „încă din nopţile de grafică, lungi şi parcă nesfârşite, din campanii”. „Deveneam, clipă cu clipă, tot mai străină de această formaţiune politică, începeau să îmi arate cât sunt de fapt de irelevanţi unii dintre ei, care însă, culmea, începeau să se vadă şi simtă pe ei înşişi din ce în ce mai importanţi şi mai ”oameni politici”, spune Corina Petre, potrivit căreia episodul Ana Munteanu a fost picătura care a umplut paharul.

Corina Petre a dezvăluit că filmarea în care Ana Munteanu dă explicaţii în faţa membrilor USR, ea este cea care i-a spus: "Dacă vrei să ne convingi, ai o singură cale, numită demisia! Fă-o şi vezi-ti de treaba ta, fato, că politica nu e de tine”.

„Şi tot eu sunt una dintre cei câţiva colegi curajoşi ce am făcut sesizare către forurile statutare judeţene în care am cerut sa fie exclusă din partid. Nu vreţi să ştiţi ce am simţit când am aflat ca Biroul Judeţean a decis doar suspendare pentru 1 an? Adica fix pix nimic!”, a mai scris fosta membră a USR.

Potrivit Corinei Petre, Ana Munteanu va rămâne consilier local. Mai mult decât atât, s-ar pregăti să fie angajată la Consiliul Judeţean pe postul de consilier personal „fix pe probleme de comunicare” al vicepreşedintelui CJ Timiş Cristian Moş, preşedinte al USR Timiş.





Reamintim că Ana Munteanu a fost suspendată din USR după ce a descins împreună cu un echipaj de jandarmi într-un restaurant din Timişoara, unde patru cunoştinţe de-ale sale au făcut o rezervare pentru a demonstra că se încalcă regulile de protecţie sanitară.

