Meniul zilei mai ieftin, cu mâncarea ce ar ajunge la gunoi. Cum luptă Clever eat împotriva risipei de alimentare

La finalul unei zilei, multe restaurnate din Timişoara rămân cu un surplus de mâncare. Toată această cantitate de hrană ajunge la gunoi. Conform unui studiu, zilnic 6.000 de tone de mâncare sunt risipite doar la noi în ţară. Rareş Mara şi Marius Pascu au pus pe picioare un start-up prin care vin atât în ajutorul restaurantelor, care, în loc să arunce mâncarea pot oferi meniuri mai ieftine, şi posibilitatea ca oamenii să mănânce cu mai puţini bani.

Clever Eat funcţionează de trei luni pe Facebook şi pe Watsapp, dar se lucrează acum şi la o aplicaţie mobilă.

“Clever Eat este o platformă digitală de luptă împotriva risipei alimentare. Practic, ajutăm localurile să facă un profit din vânzarea surplusului de mâncare, ce rămâne oricum la finalul zilei. Restaurantele pot face meniuri din ele, e la latitudinea lor ce pun în ele. Într-o zi poate rămâne un tip de mâncare surplus, în altă zi e altceva. Meniurile se vând de obicei înainte de închidere, în ultima oră. Astfel şi clienţii se bucură de mâncare bună şi ieftină, toată lumea are de câştigat. După ce clientul face rezervarea, trebuie să meargă la restaurant în intervalul orar stabili de cei de la local”, a declarat Rareş Mara.

Proiectul a demarat în urmă cu trei luni şi până la această oră au aderat 11 restaurante din Timişoara. Ideea Clever Eat-ului i-a venit lui Rareş Mara în timpul masterului pe economie pe care l-a urmat, timp de 10 luni, în Danemarca. Finanţarea, adică 5.000 de euro, a fost câştigată în cadrul unui concurs de hacketon, la Flight Festival.

“În 2020 am fost în Danemarca pentru a studia la master, unde am făzut acest gen de proiect. Şi am văzut că merge foarte bine la ei. Dar să ştiţi că în toate ţările avansate din Europa există deja acest sistem, există şi în Statele Unite ale Americii. Am început să lucrăm la idee în luna martie a acestui an şi încă lucrăm la dezvoltarea ei. Am zis să încercăm să facem şi la noi aşa ceva pentru că risipa de mâncare este mare şi în România. Banii pe care i-am câştigat la concursul de hacketon îi folosim acum pentru dezvoltarea platformei amplicaţiei mobile şi a web-siteului”, a mai spus Rareş Mara.