Medic celebru din Timişoara, jignit după ce a postat un îndemn la vaccinare: Am luat sex oral pentru un sfat

Medicul Jenel Pătraşcu, şeful Secţiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean din Timisoara, s-a vaccinat, luni, împotriva virusului SARS Cov-2. Imediat după imunizare, cunoscutul medic timişorean a postat o fotografie pe Facebook, cu mesajul: “E momentul sa ne reluam viaţa normala! Vă invit la vaccinare! America are 4 Iulie! Noi avem 4 Ianuarie!”.



Postarea doctotului a strâns până la această oră peste 650 de like-uri, dar şi aproape o sută de comentarii şi peste o sută de distribuiri. Nu toate au fost pozitive. Din contră, unii au recurs şi la jigniri.



La scurt timp, Jenel Pătraşcu a revenit cu un “update”, după ce au început să curgă jignirile.



“Văd ca am luat sex oral pentru un sfat. E ok. Mulţumesc. Va doresc tot ceea ce îmi doriţi mie! A fost o invitaţie, nu o obligaţie! Nu cred în a forţa! Fiecare e liber. Eu mi-am exprimat doar opinia şi dorinţa de a scăpa de un coşmar în care trăiesc aproape de un an! Nu trebuie să mă jigniţi pentru opinia mea. Precum nici eu pentru a Dvs!