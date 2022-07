Lubeniţa bănăţeană de Gottlob, la mare căutare în ţară. A bătut recordul la cantitatea de zahăr VIDEO FOTO

GALERIE FOTO

Lubeniţa de la Gottlob este anul acesta este mai dulce decât oricând, are o calitate excelentă, dar e mai puţină din cauza caniculei care a ars o mare parte din plantele cultivate. Şi pentru că lubeniţa oltenească de la Dăbuleni nu se mai găseşte de mult - sezonul acolo a început mai devreme, fructele zemoase de la Gottlob sunt acum la mare căutare.

Vin camionete şi microbuze din Olt, Prahova, Vrancea, Cluj, Arad sau Maramureş, pentru a transpora lubeniţa în pieţele din ţară. Aşa că şi cei de la Gottlob vor rămâne foarte curând fără marfă.

„Sezonul de lubeniţă la Gottlob este aproape de finalizare, deoarece am început foarte devreme, undeva prin 25 iunie, iar din cauza temperaturilor foarte ridicate, a arsurilor solare, plantele nu au mai rezistat nici ele şi s-a copt toată lubeniţa. Unele fructe şi-au pierdut din estetică şi nu le putem vinde. În comparaţie, anul trecut am început în 15 iulie, anul acesta cu trei săptămâni mai devreme. Pe de o parte, din cauza căldurii am pierdut la cantitate, dar am câştigat la calitate. Lubeniţa a asimilat foarte mult zahăr iar asta se simte la gust. Am făcut testarea la cantitatea de zahăr, care se măsoare în scara Brix. Recordul de până acum a fost 13, anul acesta am urcat la 15,2. Neaşteptat de mult. La o cantitate de o sută de grame de lubeniţă, 15 grame este zahăr”, a declarat Nicu Creţu, unul din cei mai mari producător de lubeniţă din Gottlob.

Nicu Creţu pe câmp FOTO Ş.Both



Costurile de producţie s-au dublat faţă de anul trecut

În acest an, cultivatorii se confruntă şi cu costurile tot mai mari de la o lună la alta a combustibilului, energiei şi la îngrăşăminte. Practic, costurile de producţie s-au dublat faţă de anul trecut. Spre deosebire de anul trecut, preţul lubeniţei nu a urcat, însă, foarte mult. Agricultorii vând engros cu 1,5-2 lei kilogramul, iar în pieţe se cumpără cu 4 lei.





„Criza asta economic ne-a afectat foarte mult ridicând costul per hectar la producerea de pepeni. Faţă de anul trecut, preţul este aproape dublu la tot ceea ce înseamnă materie primă şi necesar pentru cultivarea pepenilor. Cu toate acestea preţurile la vânzare nu sunt duble, cantitatea este mai mică, ceeea ce ne dezavantajează pe noi ca producători. E clar că pe viitor va trebui să regândim strategia legată de producţie. Era nevoie de ploaie, dar ea nu a venit, aşa că a trebuit să folosim sistemele de irigaţii. Costurile au fost foarte ridicate. Faţă de anul trecut, pe sătămână am cheltuit de patru ori mai mult la irigaţie. Avem fântâni forate, dar ne-a costat folosirea motopompelor. Mă gândesc că am stricat trei motopompe doar din cauza folosirii intensive a lor. Una mai e în garanţie, trebuie să o trimit la firmă, celelalte reparaţii vor costa. Cheltuielel au crescut foarte mult dar sperăm ca la final, când tragem linie, să fim fericiţi”, a mai declarat Nicu Creţu.

Agricultorul de la Gottlob este mulţumit de acest sezon FOTO Ş.Both

Cei Dăbuleni vin să cumpere lubeniţă de la Gottlob



Nicu Creţu a cultivat în acest an lubeniţă pe o suprafaţă de 7,5 hectare şi spune că a scos în medie 45 de tone la hectar. Asta înseamnă peste 300 de tone.

„În prima parte a producţiei, preţurile au fost mai ridicate. Dar în momentul în care piaţa naţională s-a supra încărcat cu marfă, din cauza celor din Oltenia, care dădeau foarte ieftin - îi înţeleg, ei au soluri nisipoase şi nu ristă lubeniţa lor aşa cum reistă a noastră, dar în momentul de faţă ei au terminat şi am început noi să le vindem lubeniţă. Cei de la Dăbuleni vin cu camionete şi microbuze să cumpere lubeniţă de la noi”, a mai declarat Nicu Creţu.





Doctor în teologie, cultivator de lubeniţă

Anul acesta a fost unul dificil pentru Nicu Creţu, care şi-a finalizat studiile doctorale în teologie.





„Primăvara, lucram de dimineaţa de pe la ora 8, până la ora 2-3 pe câmp, iar după masă, până seara târziu, lucram la teza de doctorat, la articolele care trebuiau să fie publicate. Deşi mi-a fost foarte greu, am reuşit să termin cu brio, iar în 13 iunie mi-am susţinut teza de doctorat. Am plecat de la pilda Bunului samaritean şi am dezvoltat o teologie a aproapelui pentru spaţiul public”, a mai spus Creţu.

Nicu Creţu vinde lubeniţă şi pe marginea câmpului FOTO Ş.Both



„Eu spun că în această activitate sunt partener cu Dumnezeu”

Pentru că este secetă, Patriarhia Ortodoxă a îndemnat eparhiile să se roage pentru ploaie. Pentru Nicu Creţu, care este şi pastor la biserica penticostală din Gottlob, este ceva obişnuit. De fapt, acesta este secretul său, spune Creţu.

„La un moment dat m-a sunat un prieten şi m-a întrebat care e secretul meu că fac lubeniţele atât de bune şi de frumoase. I-am spus că eu îi spun, doar că el nu o să mă creadă. De fiecare dată când termin de plantat, mă pun în genunchi pe pământ, ridic mâinile spre Dumnezeu, spre divinitate, şi înalţ rugăciuni. Eu spun că în această activitate sunt partener cu Dumnezeu”.













Lubeniţa de la Gottlob FOTO Ş.Both



